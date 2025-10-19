Paura per Royston Drenthe: l’ex calciatore del Real Madrid colpito da ictus a 38 anni





Royston Drenthe, ex calciatore del Real Madrid, ha avuto un ictus. L’olandese, oggi 38enne, è attualmente ricoverato in ospedale ma, secondo quanto riportato, non sarebbe in pericolo di vita. A dare la notizia è stato l’account Instagram dell’FC Der Rebellen, squadra composta da ex calciatori professionisti di cui Drenthe fa parte.





Il comunicato sulle condizioni di salute

Insieme a una foto che ritrae Drenthe sorridente, è stato diffuso un messaggio ufficiale che aggiorna sulle sue condizioni:

“Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus. Attualmente è sotto cura ed è in buone mani. La squadra e tutte le persone coinvolte sperano in una ripresa serena. La famiglia chiede rispetto della privacy, così da potergli garantire il supporto e la tranquillità necessari per il percorso di guarigione.”

Una carriera promettente, segnata da alti e bassi

Drenthe è stato uno dei talenti più brillanti del calcio olandese, anche se la sua carriera non ha mantenuto tutte le promesse iniziali. Dopo l’esperienza al Real Madrid – dove ha militato per tre stagioni vincendo una Liga e una Supercoppa di Spagna – ha giocato in diversi campionati: in Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi e naturalmente in patria. Ha anche conquistato un Europeo Under 21 con la nazionale olandese, mentre con la selezione maggiore ha collezionato una sola presenza.

Dopo il ritiro dal calcio avvenuto sei anni fa, Drenthe si è dedicato anche alla musica rap. Da due anni è un apprezzato opinionista per la rete olandese Ziggo Sports.



