Peppe Vessicchio celebrato in TV, l’affetto di Tu sì que vales e Ballando con le stelle: “Ti vogliamo bene”





La notizia della morte di Peppe Vessicchio, avvenuta sabato 8 novembre, ha colto di sorpresa e commosso il panorama dello spettacolo italiano. Il noto direttore d’orchestra è deceduto a causa di una polmonite interstiziale all’età di 69 anni. La sua figura, amata dal pubblico, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori e degli artisti con cui ha collaborato nel corso della sua carriera.





In segno di rispetto e omaggio, la prima serata del sabato è stata dedicata alla celebrazione della professionalità e della maestria di Vessicchio. I programmi televisivi “Ballando con le stelle” su Rai1 e “Tu sì que vales” su Canale5 hanno reso tributo al maestro, riconoscendo il suo contributo alla musica italiana.

Durante la trasmissione “Ballando con le stelle”, la conduttrice Milly Carlucci ha preso la parola non appena è terminata l’anteprima. Prima che iniziasse ufficialmente la gara, ha voluto dedicare un pensiero a Vessicchio: “Voglio approfittare dell’inizio della puntata per applaudire quello che è stato un mito della musica italiana, il Maestro Vessicchio”. Il pubblico, commosso, si è alzato in piedi per applaudire, mentre anche la band ha espresso il proprio cordoglio. Alcuni musicisti, visibilmente emozionati, hanno avuto gli occhi lucidi durante l’applauso.

Carlucci ha continuato: “Da tutti noi un applauso e un ricordo grato per tutto quello che ha donato alla musica italiana, grazie. Un doveroso applauso e la standing ovation dei musicisti e di tutto il pubblico per un grande della musica. Non ti dimenticheremo mai, Maestro.” Queste parole hanno risuonato forti e chiare, testimoniando l’affetto e la stima che circondavano Vessicchio.

Anche il programma “Tu sì que vales”, condotto da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, ha voluto ricordare il maestro. La puntata si è aperta con un video emozionante che mostrava l’ingresso di Vessicchio in studio, accolto da un applauso caloroso da parte del pubblico e della giuria. Recentemente, Vessicchio era stato ospite proprio di “Tu sì que vales”, un ulteriore segno del legame che aveva instaurato con il programma. La dedica finale è stata semplice e diretta: “Ciao Maestro, ti vogliamo bene”.

Il tributo a Peppe Vessicchio non si è limitato solo ai programmi di intrattenimento. La sua carriera è stata caratterizzata da un’incredibile versatilità e da una passione contagiosa per la musica, che lo ha reso un punto di riferimento per molti artisti e per il pubblico. La sua presenza sul palco e il suo talento hanno contribuito a rendere memorabili numerosi eventi musicali e televisivi, lasciando un’eredità che continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha amato.

La scomparsa di Vessicchio segna una perdita significativa per il mondo della musica e dello spettacolo. Molti artisti e colleghi hanno espresso il loro dolore per la sua morte, sottolineando non solo il suo talento, ma anche la sua umanità e il suo impegno nel promuovere la musica italiana. La sua figura rimarrà un simbolo di dedizione e passione, e il suo ricordo sarà mantenuto vivo attraverso le opere e i progetti che ha realizzato.

In un momento in cui il mondo dello spettacolo sta affrontando sfide senza precedenti, l’omaggio a Peppe Vessicchio rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’impatto che ha avuto nel corso della sua vita. La sua capacità di emozionare e di unire le persone attraverso la musica è un’eredità che trascende il tempo e continuerà a ispirare le generazioni future.



