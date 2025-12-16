“Per lavorare in televisione devi andare a letto con Alfonso Signorini”: l’accusa shock di Corona





Il noto personaggio televisivo Fabrizio Corona ha lanciato gravi accuse contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e direttore della rivista Chi, durante un episodio del suo format “Falsissimo”, intitolato “Il prezzo del successo”. Secondo quanto riportato nel video, Signorini avrebbe avuto relazioni e presunti rapporti sessuali con vari ragazzi che sono poi diventati concorrenti del reality show che conduce su Canale 5. Corona ha affermato: “Se non andavi a letto con lui, non andavi in televisione,” descrivendo questa dinamica come il “prezzo del successo”.





Il “sistema Signorini”, come lo definisce Corona, si sarebbe consolidato negli ultimi dieci anni e coinvolgerebbe circa 500 persone. Signorini è descritto come un “trampolino” essenziale per chi desidera entrare nel mondo dello spettacolo, avendo legami significativi con figure influenti come Pier Silvio e Marina Berlusconi, collegati a Mediaset e Mondadori. Nel video, è presente anche una testimonianza anonima che racconta di aver ricevuto foto compromettenti e richieste sessuali da Signorini.

Un caso emblematico di questo “sistema” è quello di Antonio Medugno, un giovane che, da semplice sconosciuto sui social media, è diventato concorrente del Grande Fratello nel gennaio 2022. Corona ha presentato una testimonianza telefonica di Medugno, che ha confermato di aver scambiato messaggi con Signorini prima della sua entrata nella Casa. “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto,” ha spiegato Medugno, aggiungendo che le conversazioni includevano anche videochiamate.

Le interazioni tra Medugno e Signorini sarebbero durate circa 4-5 mesi e avrebbero incluso foto esplicite inviate dal conduttore. Tra i messaggi, Medugno ha ricevuto frasi come “sei perfetto, sto cercando di trovarti difetti”, oltre a promesse di regali di lusso e avvertimenti di mantenere separate vita professionale e personale: “Il mio lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu sì.”

Dopo mesi di messaggi, Medugno si è recato a casa di Signorini, dove ha trascorso la notte, rifiutandosi però di avere rapporti sessuali con lui. “Risultato? Non è entrato nella Casa,” ha dichiarato Corona, spiegando che Medugno non ha fatto parte del cast iniziale ma è stato successivamente riammesso quando Signorini ha ripreso a scrivergli: “Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema.”

Le rivelazioni di Corona hanno sollevato un acceso dibattito sull’etica e la trasparenza nel mondo dello spettacolo, con molti che si chiedono quale sia il prezzo reale per ottenere visibilità e successo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, che ora osservano con interesse le reazioni di Signorini e delle autorità competenti.



