Perché Turetta ha ricevuto l’ergastolo: la storia di Giulia Cecchettin e il rifiuto della sua libertà

La Corte d’Assise di Venezia ha emesso una sentenza di condanna all’ergastolo senza attenuanti generiche per Filippo Turetta, 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Le motivazioni della sentenza, rese pubbliche oggi, evidenziano la gravità dell’azione e i motivi abietti che hanno spinto il giovane a compiere un gesto così estremo. I giudici hanno sottolineato l’intolleranza di Turetta nei confronti della libertà di autodeterminazione della vittima, affermando che non accettava l’autonomia di Giulia nemmeno nelle scelte più banali della sua vita.





In merito alla confessione di Filippo Turetta, il documento firmato dai giudici riporta che egli ha ammesso solo le circostanze già provate, mostrando un comportamento in linea con quello tenuto durante il primo interrogatorio. In quell’occasione, non solo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, ma ha anche mentito su vari aspetti, come emerso dalle indagini successive. Le intercettazioni delle conversazioni tra Turetta e i suoi genitori in carcere rivelano che il giovane era consapevole dell’esistenza di ulteriori prove a suo carico, ma ha scelto di non rivelarle durante l’interrogatorio.

I giudici hanno sottolineato che gli elementi raccolti non lasciano spazio a ricostruzioni alternative della vicenda. Inoltre, è stato evidenziato come Turetta abbia mantenuto “lucidità e razionalità” dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, manifestando una chiara volontà di occultare il corpo per ritardarne il ritrovamento. L’operazione di occultamento è stata definita “accurata” nella sentenza, con i giudici che hanno analizzato la scelta del luogo in cui è stato abbandonato il cadavere, la distanza rispetto al luogo del delitto e le modalità con cui il corpo è stato lasciato.

La sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso, ha suscitato un ampio dibattito mediatico e pubblico, data la gravità del reato e le circostanze che lo hanno accompagnato. La Corte ha ritenuto che la condotta di Turetta fosse inaccettabile e ha deciso di infliggere la pena massima per il suo gesto efferato. La decisione di condannare all’ergastolo senza attenuanti generiche è stata presa per scoraggiare simili comportamenti e per riaffermare il valore della vita umana.

Il caso di Giulia Cecchettin ha colpito profondamente l’opinione pubblica, evidenziando tematiche di violenza di genere e il diritto delle donne a vivere liberamente. La sentenza rappresenta un segnale forte contro ogni forma di sopraffazione e violenza, sottolineando l’importanza della giustizia in casi così gravi.