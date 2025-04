Perde l’equilibrio e precipita dalla Darsena: grave un uomo di 55 anni

Nella serata di venerdì 25 aprile, un incidente ha coinvolto un uomo di 55 anni in viale Gorizia, a Milano. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l’individuo sarebbe caduto dal parapetto che si affaccia sulla Darsena, dopo aver perso l’equilibrio. L’uomo, di nazionalità italiana, è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda, dove è giunto in condizioni critiche, incosciente.





L’incidente si è verificato poco dopo le 19:00. Una donna presente sul luogo ha riferito di aver visto l’uomo seduto sul parapetto, all’angolo tra via Vigevano e viale Gorizia, mentre stava gustando un aperitivo con un bicchiere in mano. Dopo essersi dondolato, ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’indietro, cadendo per circa quattro metri fino a colpire il terreno sottostante, nei pressi del corso d’acqua.

L’impatto ha causato al 55enne gravi traumi alla testa e ad altre parti del corpo. I soccorsi sono stati attivati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato un’ambulanza e un’automedica sul posto. All’arrivo dei sanitari, l’uomo era già privo di conoscenza. Per questo motivo, è stato necessario un intervento immediato, e l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

La polizia è intervenuta per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le prime indagini indicano che si possa trattare di un incidente accidentale, possibilmente aggravato dall’assunzione di alcol. Una testimone ha dichiarato di aver osservato il 55enne mentre si dondolava sul parapetto, con un bicchiere in mano, prima di perdere l’equilibrio e cadere. Questa testimonianza sarà esaminata e verificata dagli agenti.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla caduta. La polizia ha invitato chiunque avesse assistito all’evento a farsi avanti per fornire ulteriori informazioni. La dinamica dell’incidente rimane ancora da accertare, ma la possibilità di un eccessivo consumo di alcol è un elemento che gli investigatori stanno considerando attentamente.

In situazioni simili, la sicurezza dei luoghi pubblici, in particolare quelli affacciati su corsi d’acqua, è sempre un tema di rilevanza. Le autorità locali potrebbero dover rivedere le misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro. La presenza di parapetti e altre barriere di sicurezza è fondamentale per garantire la protezione dei cittadini e dei turisti che frequentano queste aree.