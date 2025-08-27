Picchiava l’ex moglie e la obbligava a rapporti sessuali: tribunale lo condanna a 320mila euro





Robe da non crederci, davvero. Un uomo di 67 anni del Salento si becca una condanna a risarcire l’ex moglie di ben 320mila euro. No, non è uno scherzo: il tribunale civile di Lecce ha deciso così, dopo che son venute fuori tutte le schifezze che l’ha fatta passare. Parliamo di anni di botte e umiliazioni – roba pesante – e addirittura la costringeva a fare sesso con sconosciuti. Una roba che fa rabbrividire solo a scriverlo.





Ma non è che era la prima volta che finiva davanti ai giudici, eh. Già in passato si era preso due anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni (sta volta c’era pure la sentenza definitiva, niente storie). La storia l’ha raccontata La Repubblica, ed è una di quelle che ti fanno venire il mal di stomaco.

I giudici, guardando le carte e sentendo pure i consulenti medico-legali, han detto chiaro e tondo che le conseguenze sulla donna sono state devastanti: depressione cronica, perdita totale della propria identità, incapacità di gestirsi la vita da sola, insomma, un disastro umano. E secondo quanto riporta il giornale, per alcune ferite psicologiche non c’è proprio rimedio.

Nella sentenza c’è scritto pure che la vittima è oggi “fortemente provata dalla perdita di una progettualità di vita personale, familiare e sociale”. Insomma, le ha tolto tutto. Il tipo la picchiava pure quando era incinta, davanti ai figli piccoli. Una bestia, diciamolo.

Pare che l’abbia pure trascinata nel giro degli scambisti, obbligandola a fare sesso con altri uomini. Questa cosa è venuta fuori durante il processo, confermata anche dai testimoni (e sono stati parecchi). Tutto sto inferno è andato avanti per sei anni, dal 2003 al 2009, finché lei non ce l’ha fatta più e se n’è scappata dai genitori.

Dopo anni dall’ultima condanna penale, adesso è arrivata anche la mazzata civile: risarcimento da capogiro, 320mila euro. Non cancella quello che ha passato la donna, ma almeno – forse – un piccolo segnale che certe cose non si fanno.



