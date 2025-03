Pierina Paganelli, Loris Bianchi chiamato inaspettatamente dalla polizia stradale per l’incidente del parente

A seguito di un incidente avvenuto nel maggio 2023, Loris Bianchi, il fratello di Manuela, è stato convocato oggi dalla polizia stradale di Rimini. La convocazione riguarda l’incidente che ha coinvolto Giuliano Saponi, il cognato di Bianchi, e non è direttamente correlata al delitto di Pierina Paganelli, la donna brutalmente uccisa nell’ottobre successivo. Questo nuovo sviluppo ha riacceso l’attenzione sul caso, che continua a suscitare interrogativi e speculazioni.





Il delitto di Pierina Paganelli ha portato all’indagine di Louis Dassilva, il vicino di casa accusato di omicidio, che è stato nuovamente interrogato in carcere. Tuttavia, l’incidente che ha coinvolto Giuliano Saponi rimane un punto di discussione rilevante, poiché le circostanze di quel giorno non sono mai state completamente chiarite. L’avvocato dei figli di Pierina ha recentemente commentato la situazione, e Loris Bianchi era già stato ascoltato in precedenti occasioni.

Secondo quanto riportato, Loris Bianchi è stato convocato per fornire “sommarie informazioni testimoniali (SIT)” riguardanti il tentato omicidio di Giuliano Saponi, avvenuto il 7 maggio 2023. È probabile che gli venga chiesto di riferire sulla presenza di Louis Dassilva in via del Ciclamino quel giorno. Inoltre, Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, ha dichiarato di trovarsi a un funerale nei pressi di Pesaro, ma questa versione è stata contestata dalle indagini, che hanno evidenziato incongruenze attraverso l’analisi delle celle telefoniche. Il consulente dei fratelli Bianchi, Davide Barzan, ha sottolineato che questa convocazione “dimostra la veridicità dell’interrogatorio di Manuela Bianchi reso dinanzi al pm Paci”.

Nel frattempo, Louis Dassilva è stato interrogato per oltre sei ore in carcere. Questo interrogatorio è avvenuto dopo l’incidente probatorio, i cui risultati potrebbero alleggerire la posizione dell’indagato. Durante l’interrogatorio, Dassilva ha ribadito la sua innocenza, contrastando le dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima e ex amante di Dassilva, che è attualmente indagata per favoreggiamento. Le sue affermazioni lo collocano sul luogo del delitto al momento della scoperta del corpo di Pierina.

Le indagini stanno cercando di fare chiarezza su una serie di eventi che sembrano intrecciarsi in modi complessi. Il tentato omicidio di Giuliano Saponi e l’omicidio di Pierina Paganelli sono due casi che, sebbene distinti, si influenzano a vicenda. La polizia sta esaminando le prove e raccogliendo testimonianze per capire meglio le dinamiche che hanno portato a questi tragici eventi.

La convocazione di Loris Bianchi è un passo significativo nelle indagini, poiché potrebbe portare a nuove informazioni che chiariscano il ruolo di Louis Dassilva e di altri coinvolti. La comunità di Rimini è in attesa di sviluppi, sperando che la verità emerga e che giustizia venga fatta per Pierina Paganelli e per tutti coloro che sono stati toccati da questa serie di eventi drammatici.

Le autorità stanno lavorando con determinazione per raccogliere ulteriori prove e testimonianze, mentre le famiglie coinvolte si trovano in una situazione di grande tensione e incertezza. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità per risolvere questi casi.