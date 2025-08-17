Pippo Baudo: camera ardente al Teatro delle Vittorie da domani, funerali in Sicilia mercoledì

La camera ardente pubblica per Pippo Baudo sarà allestita a partire da lunedi 18 agosto, nel Teatro delle Vittorie di Roma, dove il pubblico potrà rendere omaggio al celebre conduttore televisivo scomparso. L’allestimento avrà inizio dalle ore 10 e proseguirà fino a martedì mattina: in particolare, fino alle ore 12 di martedì 19 agosto. Alcune fonti precisano che l’apertura potrebbe estendersi fino alle ore 20 di lunedì, con attività anche nella mattinata di martedì dalle 9 alle 12.
La cerimonia pubblica segue l’omaggio privato alla famiglia tenutosi oggi al Policlinico Campus Biomedico di Roma. La scelta del Teatro delle Vittorie è particolarmente significativa: si tratta di una struttura storica della Rai, simbolo del rapporto tra teatro e televisione, che ha segnato la carriera di Baudo sia come presentatore che come promotore di programmi iconici.
I funerali si terranno mercoledì 20 agosto nel paese natale di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania (Sicilia). La cerimonia avrà luogo intorno alle ore 15 (o nel primo pomeriggio/ore 16, secondo alcune fonti), nella Chiesa di Santa Maria della Stella, santuario a cui Baudo era legato fin dall’infanzia, essendovi stato chierichetto.
Focus informativo
|Evento
|Data
|Orario
|Luogo
|Camera ardente privata
|Domenica 17 agosto
|Mattina e fino alle 17
|Policlinico Campus Biomedico, Roma
|Camera ardente pubblica
|Lunedì 18 agosto
|Dalle 10 alle 20 (circa)
|Teatro delle Vittorie, Roma
|Martedì 19 agosto
|Dalle 9 alle 12 (fino alle 12)
|Teatro delle Vittorie, Roma
|Funerali
|Mercoledì 20 agosto
|Circa ore 15–16
|Chiesa di Santa Maria della Stella, Militello in Val di Catania
In sintesi, lunedì 18 agosto dalle 10 e fino a martedì 19 mattina, il pubblico potrà salutare Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, mentre i funerali si svolgeranno mercoledì 20 agosto nel suo paese natale, con un commiato solenne nella chiesa a lui cara.
Add comment