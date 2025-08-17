Pippo Baudo: camera ardente al Teatro delle Vittorie da domani, funerali in Sicilia mercoledì





La camera ardente pubblica per Pippo Baudo sarà allestita a partire da lunedi 18 agosto, nel Teatro delle Vittorie di Roma, dove il pubblico potrà rendere omaggio al celebre conduttore televisivo scomparso. L’allestimento avrà inizio dalle ore 10 e proseguirà fino a martedì mattina: in particolare, fino alle ore 12 di martedì 19 agosto. Alcune fonti precisano che l’apertura potrebbe estendersi fino alle ore 20 di lunedì, con attività anche nella mattinata di martedì dalle 9 alle 12.





La cerimonia pubblica segue l’omaggio privato alla famiglia tenutosi oggi al Policlinico Campus Biomedico di Roma. La scelta del Teatro delle Vittorie è particolarmente significativa: si tratta di una struttura storica della Rai, simbolo del rapporto tra teatro e televisione, che ha segnato la carriera di Baudo sia come presentatore che come promotore di programmi iconici.

I funerali si terranno mercoledì 20 agosto nel paese natale di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania (Sicilia). La cerimonia avrà luogo intorno alle ore 15 (o nel primo pomeriggio/ore 16, secondo alcune fonti), nella Chiesa di Santa Maria della Stella, santuario a cui Baudo era legato fin dall’infanzia, essendovi stato chierichetto.

Focus informativo

Evento Data Orario Luogo Camera ardente privata Domenica 17 agosto Mattina e fino alle 17 Policlinico Campus Biomedico, Roma Camera ardente pubblica Lunedì 18 agosto Dalle 10 alle 20 (circa) Teatro delle Vittorie, Roma Martedì 19 agosto Dalle 9 alle 12 (fino alle 12) Teatro delle Vittorie, Roma Funerali Mercoledì 20 agosto Circa ore 15–16 Chiesa di Santa Maria della Stella, Militello in Val di Catania

In sintesi, lunedì 18 agosto dalle 10 e fino a martedì 19 mattina, il pubblico potrà salutare Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, mentre i funerali si svolgeranno mercoledì 20 agosto nel suo paese natale, con un commiato solenne nella chiesa a lui cara.



