Pippo Baudo, gli ultimi anni tra problemi di salute: l’incidente domestico e la foto in sedia a rotelle





La televisione italiana perde uno dei suoi simboli storici: Pippo Baudo, noto conduttore e figura di primo piano del piccolo schermo, è morto il 16 agosto all’età di 89 anni. La notizia è arrivata improvvisamente, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha seguito e amato nel corso della sua lunga carriera. Nonostante fosse stato al centro di speculazioni riguardanti la sua salute negli ultimi tempi, il decesso è stato comunque inatteso.





Negli ultimi anni, Baudo aveva affrontato alcune difficoltà fisiche che avevano destato preoccupazione. A dicembre 2024, pochi giorni prima delle festività natalizie, aveva subito un incidente domestico nella sua abitazione a Roma, situata nei pressi di Piazza di Spagna. La caduta gli aveva provocato un trauma alla spalla, costringendolo al ricovero in ospedale per gli accertamenti necessari. Dopo alcuni giorni di cure, era stato dimesso all’inizio di gennaio 2025 e aveva trascorso un periodo di convalescenza a casa, supportato da un tutore per favorire la guarigione.

La sua ultima apparizione pubblica risale a settembre 2024, in occasione del 90esimo compleanno di Pier Francesco Pingitore, figura storica del Bagaglino. L’evento, tenutosi in un clima festoso, aveva visto la partecipazione di numerosi volti noti della televisione italiana, tra cui Valeria Marini, Pamela Patri, Milena Miconi e Gabriella Labate. Baudo, pur apparendo in sedia a rotelle, non aveva rinunciato a unirsi ai festeggiamenti, mostrando il suo sorriso e persino accennando qualche passo a tempo di musica durante il brindisi. Le immagini della serata lo ritraevano sereno e circondato dall’affetto degli amici.

Negli ultimi mesi, la salute del conduttore era stata oggetto di speculazioni e false notizie. In particolare, un sito online aveva diffuso la voce che Baudo fosse ricoverato in gravi condizioni in una clinica romana a causa di problemi cardiaci. La notizia era stata prontamente smentita dallo stesso conduttore tramite una nota diffusa dall’agenzia Ansa: “Sta benissimo”, aveva dichiarato il suo staff, rassicurando i fan.

La carriera di Pippo Baudo rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della televisione italiana. Con oltre sessant’anni di attività e una presenza costante sul piccolo schermo, il conduttore ha saputo conquistare generazioni di spettatori con il suo stile unico e la sua capacità di intrattenere. I suoi programmi, tra cui numerose edizioni del Festival di Sanremo, rimangono impressi nella memoria collettiva come simboli di un’epoca d’oro della televisione.

La sua scomparsa segna la fine di un’era e lascia un’eredità indelebile nel panorama culturale italiano. Mentre il pubblico piange la perdita di uno dei volti più amati della TV, rimane vivo il ricordo delle sue innumerevoli apparizioni e del suo contributo alla crescita dell’intrattenimento televisivo.



