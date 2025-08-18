Polignano, si tuffa dalla scogliera e muore: 23enne perde la vita dopo un volo di 6 metri





Una giornata che doveva essere dedicata al relax e al divertimento si è trasformata in una tragedia. Nel pomeriggio di domenica 17 agosto, un ragazzo di 23 anni, originario di Catania, è morto a Polignano a Mare, in provincia di Bari, a seguito di un tuffo da una scogliera alta circa sei metri situata nei pressi di lama Monachile.





Il giovane, che si trovava in Puglia per trascorrere una vacanza con gli amici, ha subito un grave trauma cranico al momento dell’impatto con l’acqua. Secondo quanto riportato dai medici, la ferita era una vasta lacerazione nella regione fronto-parietale, che ha causato la perdita immediata di coscienza.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente per prestare soccorso al ragazzo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 23enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Il recupero del giovane è stato particolarmente complicato, richiedendo l’intervento coordinato di un elicottero del 118, un’ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale e il supporto degli agenti della polizia locale e dei Vigili del fuoco.

Durante il trasporto e l’arrivo al pronto soccorso, il ragazzo si trovava in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora, utilizzando più volte il defibrillatore e affrontando una condizione critica nota come PEA (attività elettrica senza polso), in cui il cuore presenta attività elettrica ma non riesce a contrarsi efficacemente. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane non è sopravvissuto e il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei tuffi dalle scogliere, una pratica che, sebbene affascinante, può risultare estremamente pericolosa senza la giusta preparazione fisica e tecnica. Polignano a Mare è famosa per ospitare la Red Bull Cliff Diving World Series, una competizione internazionale che attira atleti professionisti da tutto il mondo. Tuttavia, questa tradizione spesso ispira turisti e visitatori a emulare le acrobazie degli esperti, mettendo a rischio la propria vita.



