Potenza, scomparso Nunzio Sblendido: aveva detto di andare al lavoro ma non ci andava da settimane





La scomparsa di Nunzio Sblendido, un uomo di 35 anni, ha scosso la comunità di Potenza. Il giovane è stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di lunedì 15 settembre, quando si era recato a casa del fratello, Antonio, per accompagnare la madre, residente ad Abriola, a un incontro con i nipoti in occasione del primo giorno di scuola. Antonio ha raccontato a Fanpage.it di aver invitato Nunzio a pranzo, ma il fratello ha risposto che doveva lavorare, promettendo di farsi sentire più tardi.





L’ultimo contatto tra i due è avvenuto intorno alle 13:00, quando Antonio ha inviato un messaggio al fratello per invitarlo a unirsi a loro per il pranzo. Nunzio ha risposto che era impegnato a completare alcune attività lavorative, ma non ha mai fatto ritorno a casa. Dopo quel momento, il cellulare di Nunzio è stato spento, rendendo difficile rintracciarlo. Secondo le informazioni disponibili, è stato visto a bordo di una Citroen C3 nera con targa EC246TD nei pressi di Vietri di Potenza. Al momento della scomparsa, indossava una polo blu, jeans e scarpe da ginnastica chiare, ma potrebbe essersi cambiato prima di allontanarsi.

Antonio ha descritto il fratello come una persona socievole e gentile, ma ha anche sottolineato che Nunzio è restio a condividere i propri problemi e presenta una certa fragilità emotiva. La mattina della scomparsa, Nunzio aveva affermato di dover andare a lavorare, ma in seguito si è scoperto che non si era presentato in ufficio dal 1 settembre, sostenendo di essere malato, il che si è rivelato non veritiero.

Antonio ha aggiunto: “Nunzio sa come muoversi, probabilmente non accende il cellulare perché sa che sarebbe rintracciato subito.” Ha anche spiegato che non ci sono stati avvistamenti di Nunzio in autostrada, suggerendo che potrebbe aver scelto di percorrere strade interne per evitare di essere notato. La famiglia è preoccupata e non ha informazioni su eventuali nuove conoscenze che Nunzio possa aver fatto prima della sua scomparsa.

I familiari hanno già presentato una denuncia alle autorità competenti e chiedono a chiunque abbia informazioni utili su Nunzio di contattare le forze dell’ordine o il fratello Antonio Sblendido. La comunità locale è mobilitata per aiutare nella ricerca, e i familiari sperano che la diffusione della notizia possa portare a indizi che conducano al ritrovamento di Nunzio.

Le ricerche sono attualmente in corso, e le forze dell’ordine stanno esaminando possibili avvistamenti e segnalazioni. La scomparsa di Nunzio Sblendido ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che descrivono il 35enne come una persona ben voluta e rispettata. La sua assenza ha lasciato un vuoto significativo nella vita dei suoi cari, che continuano a sperare in un esito positivo.

La situazione è particolarmente delicata, considerando che Nunzio sembra aver interrotto ogni comunicazione e ha lasciato poche tracce del suo passaggio. La famiglia è in attesa di notizie e si appella alla generosità della comunità affinché chiunque possa avere informazioni contatti le autorità. La speranza è che la diffusione della notizia possa contribuire a ritrovare Nunzio e riportarlo a casa sano e salvo.



