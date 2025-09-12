Preoccupazione per Igor Protti: il tumore che lo ha colpito si sta propagando alle vertebre





Mica una bella notizia, anzi. Protti, che per Bari e Livorno resta il vero capitano nel cuore della gente, è tornato a parlare sui social della battaglia assurda che sta portando avanti contro il tumore. Stavolta la bestia – chiamiamolo pure così – s’è spostata sulle vertebre. Non bastava, no? Negli ultimi mesi aveva già raccontato a cuore aperto la diagnosi e la voglia di non mollare, perchè Igor non molla mai.





Come se la passa, Protti

Col solito modo schietto, ha aggiornato tutti quelli che gli stanno dietro: “Intervento per la stomia fatto, otto chemioterapie buttate giù… e mo’ la simpatica compagnia decide di farsi ‘na gita sulle vertebre.” Insomma, una roba pesante, non giramoci attorno. Il quadro generale, diciamolo, non è di quelli proprio sereni.

Però lui, testa dura com’è sempre stato su quel campo, non si arrende: “Si parte con la radioterapia.” E poi un pensiero bello e sincero per chi gli sta vicino, amici, tifosi, gente che lo ha sempre seguito e non lo molla manco adesso: “Grazie, davvero. Il vostro affetto è un grande abbraccio. I tifosi sono il vero cuore del calcio, quelli che ci sono sempre, nei bei momenti e nei periodi più tosti. Siete unici, non smettete mai.”



