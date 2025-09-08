Pretese incredibili della borseggiatrice davanti a Mario Giordano: così sicura da non nascondersi





La trasmissione di approfondimento “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano su Rete4, è tornata in onda, riprendendo le sue storiche battaglie, tra cui quella contro i borseggiatori che operano nelle grandi città italiane. Un caso emblematico è quello di Mari, una donna che continua a rubare per le strade di Roma senza mostrare segni di pentimento, nonostante sia stata ripresa più volte dalle telecamere della giornalista Natasha Farinelli.





Mari è già nota al pubblico, avendo partecipato nel 2023 al programma “Dritto e Rovescio”, sempre su Rete4, dove si era vantata apertamente dei suoi crimini. Durante quell’occasione, aveva dichiarato: “Io rubo per me e non rubo per nessuno e non dò a nessuno, io guadagno per me”. Queste parole hanno suscitato indignazione e incredulità, mettendo in luce un atteggiamento spavaldo nei confronti della legalità.

Recentemente, Farinelli ha cercato di intervistare Mari mentre si trovava nel centro di Roma. La giornalista ha tentato di capire come stessero andando i suoi “affari”, ma la reazione di Mari è stata tutt’altro che cordiale. Invece di rispondere, la donna ha cercato di scappare e ha reagito con minacce e insulti, rivolgendo parole pesanti alla troupe. “Guarda che vergogna di m… che sei, guardatevi voi italiani”, ha urlato, mostrando un atteggiamento ostile nei confronti dei giornalisti.

Un elemento che ha colpito Farinelli è stato il pancione di Mari. La giornalista ha giustamente esclamato: “Ma perché stai borseggiando se sei incinta?”, evidenziando la contraddizione tra la sua condizione e le sue azioni. Questo scambio ha ulteriormente messo in luce la gravità della situazione e la mancanza di responsabilità da parte della borseggiatrice.

La trasmissione “Fuori dal Coro” ha sempre avuto un approccio diretto e senza filtri nei confronti delle questioni di sicurezza e criminalità. La presenza di personaggi come Mari offre un’opportunità per discutere le problematiche legate alla sicurezza nelle città italiane e al fenomeno del borseggio, che continua a preoccupare i cittadini. La figura di Mari rappresenta un caso esemplare di come alcuni individui possano sfidare le leggi senza timore di conseguenze.

Il ritorno di “Fuori dal Coro” ha quindi riacceso il dibattito su temi cruciali come la sicurezza urbana e il comportamento di coloro che scelgono di vivere al di fuori delle norme sociali. La reazione di Mari alle domande della giornalista riflette una mentalità che non sembra essere influenzata dalla paura di essere scoperta o punita. Questo atteggiamento sfida le autorità e mette in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza adottate nelle città.

In questo clima di crescente insicurezza, la trasmissione di Giordano si propone di dare voce a chi vive quotidianamente queste problematiche, portando alla luce storie come quella di Mari. La sua ostinazione nel continuare a rubare, nonostante le ripercussioni legali e sociali, offre uno spunto di riflessione sulla necessità di affrontare la criminalità in modo più incisivo e diretto

Passa il tempo ma le borseggiatrici di #Roma (e non solo) continuano imperterrite nel loro “mestiere”.

E noi siamo tornati a trovarle.

Qui vi presentiamo Mari. Il servizio completo di @far_1985 è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/ivEtbzPpad — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 7, 2025



