Programmi Tv stasera domenica 24 agosto 2025: Film live su Rai, Mediaset e Sky





Domenica 24 agosto 2025, accendi la TV e ti ritrovi l’imbarazzo della scelta. Fiction, film, programmi che ti fanno pensare… insomma, ce n’è davvero per tutti. Rai Uno spara la sua cartuccia grossa alle 21.30 con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Se ti piace vedere una magistrata che si destreggia fra indagini toste e casini personali – e chi non si ritrova almeno un po’? – questa è la tua serata.





Canale 5 non sta certo a guardare e risponde, sempre alle 21.30, con La notte nel cuore: roba drammatica, colpi di scena a pioggia, il classico “prendi i fazzoletti” e guarda insieme a mamma.

Chi invece ha voglia di una serie internazionale, si butti su Rai Due con Will Trent. Sì, proprio quello dei libri di Karin Slaughter. Il tipo è un agente speciale un po’ fuori dagli schemi, il classico tizio che risolve i casi impossibili senza mai pettinarsi.

Sul fronte film, Rai 4 alle 21.10 rilancia con il thriller argentino 4×4. Un ladro che resta incastrato in un SUV blindato: pensa a una versione moderna de “La casa nella prateria” ma con molta più ansia e meno prati verdi.

Sempre alle 21.10, su Rai Movie arriva Robin Hood – L’origine della leggenda. Taron Egerton con arco e frecce e Jamie Foxx che dà una mano: una versione tutta muscoli e battutine del fuorilegge più famoso. Dimentica le calzamaglie di Kevin Costner, qui si va di adrenalina pura.

Italia 1, invece, gioca la carta dell’ironia con Il cosmo sul comò. Aldo, Giovanni e Giacomo in gran forma: quattro episodi tutti da ridere, surreali come solo loro sanno essere. Se ti serve una botta di buonumore, eccoti servito.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in scena King Kong by Peter Jackson. Sì, quello che ha diretto Il Signore degli Anelli, solo che stavolta il mostro è un gorilla gigante e non c’è nessun anello magico. Naomi Watts urla tantissimo, Kong spacca tutto, e la CGI fa il resto.

Per le famiglie o i nostalgici del cioccolato, Sky Cinema Family alle 21.00 tira fuori la Fabbrica di cioccolato di Tim Burton. Johnny Depp in versione Willy Wonka, tra leccornie assurde e bambini viziati. Un viaggio psichedelico che fa impallidire anche una tavoletta di fondente.

Sky Cinema Cult, sempre alle 21.00, butta nella mischia Free State of Jones con Matthew McConaughey. Storia vera, guerra civile americana, ribellione e tanta barba sudata. Un film che ti fa venir voglia di cambiare il mondo. O almeno di cambiare canale, se non sei in vena di storia.

Sky Cinema Action, invece, serve il piatto forte degli eroi: Spider-Man: No Way Home. Peter Parker incasinato come non mai, Doctor Strange che fa magie a caso, e il multiverso che si spalanca. Se ti perdi un cameo, sei fuori.

Per quelli che vogliono sentirsi più intelligenti degli altri, Report su Rai Tre alle 20.30, con Sigfrido Ranucci che indaga su politica, economia e tutto il resto. Da guardare con la faccia seria, magari per commentare poi sui social come se sapessi tutto.

E poi, su Rete 4 alle 21.30, c’è Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo. Misteri, scienza, un po’ di storia, tutto spiegato come se fossimo davanti a una birra con gli amici.

Insomma, la TV questa domenica non si risparmia: fiction italiane, blockbuster internazionali, reportage e commedie. Se non trovi qualcosa che ti piace, probabilmente hai solo bisogno di spegnere tutto e farti una passeggiata.



