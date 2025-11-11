“Pronti a passare ai fatti?” Clandestini e balordi, Bonaccini fannullone umiliato in diretta





Il Vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso preoccupazione riguardo all’attuale livello di immigrazione, in particolare da parte di individui di fede islamica, sostenendo che ciò rappresenti una minaccia per il tessuto sociale, valoriale ed economico del Paese. Ha sottolineato che la questione non risiede nella religione in sé, bensì nell’aspettativa che coloro che si stabiliscono nelle città italiane rispettino la cultura, i simboli, la religione e la Costituzione del Paese. Salvini ha affermato che gli individui non disposti ad adeguarsi a tali norme dovrebbero essere rimpatriati.





Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un comizio del centrodestra a Bari, a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle elezioni regionali. Il tema è stato oggetto di dibattito nel programma televisivo “4 di Sera”, in onda su Rete 4, dove si sono confrontati Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, e Stefano Bonaccini, esponente del Partito Democratico.

Bignami ha espresso sostegno alle posizioni di Salvini, affermando che gli individui coinvolti in attività criminali non sono regolarmente presenti sul territorio italiano, avendo effettuato l’ingresso in maniera irregolare. Ha sostenuto che, se fossero regolari, avrebbero un contratto di lavoro ottenuto tramite il decreto flussi e sarebbero impiegati. Bignami ha criticato le politiche di integrazione, affermando che non sono efficaci in quanto gli individui entrati irregolarmente non hanno accesso al mercato del lavoro. Ha inoltre chiesto al Parlamento di valutare la possibilità di approvare una legge che consenta il rimpatrio degli individui irregolari e il conseguente svuotamento delle carceri da parte di coloro che commettono reati.

Giulia Merlo, giornalista di Domani, tenta di interrompere Bignami, il quale si mostra visibilmente irritato: “Mi scusi, Merlo, ma è fondamentale che lei ascolti, poiché sta facendo demagogia. L’ingresso irregolare in Italia contribuisce al flusso di scafisti e trafficanti di esseri umani. Se lei si schiera con queste persone, la questione è sua, non nostra”. In merito alla sicurezza delle città, Bonaccini replica: “Durante il periodo in cui mi sono trovato ad affrontare diversi governi dal punto di vista istituzionale, l’opposizione di destra chiedeva settimanalmente le dimissioni della ministra Luciana Lamorgese, a causa della presunta insicurezza delle città. Il motivo? La Costituzione assegna specificamente al Ministro degli Interni, figura dotata di preparazione, competenza, strumenti, forze dell’ordine e diramazioni territoriali, il compito di garantire ai cittadini sicurezza e ordine pubblico. Pertanto, se si chiedevano le dimissioni di un ministro espressione del centrosinistra per la presunta insicurezza delle città, oggi, alla luce dei dati che indicano un peggioramento della situazione – dati che ricordiamo frequentemente durante le nostre trasmissioni – la destra al governo dovrebbe richiedere le dimissioni del Ministro Piantedosi”.

“Le persone che commettono atti di violenza non sono regolari e andrebbero rispedite a casa loro” Galeazzo Bignami a #4disera pic.twitter.com/04w6O7YWqB — 4 di sera (@4disera) November 10, 2025



