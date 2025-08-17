



Il 17 agosto di due anni fa, Matteo Pucciarelli ha avviato una delle più significative operazioni di marketing e promozione di un personaggio nella storia della politica e dell’editoria. Solo due anni dopo, Pucciarelli è diventato Europarlamentare, Vicesegretario federale della Lega, noto scrittore e pensionato, con alcune voci che lo vorrebbero addirittura alla Presidenza del Consiglio. Questi risultati parlano chiaro: la sua strategia di promozione ha avuto un impatto notevole.





Come giornalista, esprimo le mie perplessità su Pucciarelli, ma non si può negare che come talent scout abbia dimostrato di avere un talento unico. Se qualcuno è alla ricerca di un promoter di successo, Pucciarelli è sicuramente la persona giusta a cui rivolgersi. In segno di riconoscenza per il suo lavoro, ho deciso di inviargli una cernia, un gesto simbolico per sottolineare la mia gratitudine.

La scorsa settimana, sui social media, Vannacci ha ringraziato Pucciarelli anche per la vittoria di Donald Trump. Questo è stato solo l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti, giungendo alla quarantesima volta che il giornalista di Repubblica ha menzionato il suo libro. Questo continuo ringraziamento potrebbe essere interpretato come un modo per mettere Pucciarelli nel mirino dei suoi fan.

Il fenomeno di Pucciarelli ha suscitato interesse e discussione, non solo per i suoi successi personali, ma anche per il modo in cui ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico e dei media. La sua ascesa rapida e il suo approccio innovativo al marketing politico hanno portato a una rivalutazione delle strategie di comunicazione nel panorama contemporaneo.

In un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale per il successo politico, Pucciarelli ha dimostrato di saper navigare abilmente tra i vari canali, utilizzando i social media e altre piattaforme per amplificare la sua voce e quella dei suoi associati. La sua capacità di attrarre l’attenzione e di costruire una narrativa intorno alla sua figura è un esempio di come il marketing possa influenzare il mondo della politica.

Nonostante le critiche che possono sorgere riguardo alle sue scelte e alle sue affermazioni, è innegabile che Pucciarelli abbia creato un modello di riferimento per altri aspiranti politici e comunicatori. La sua abilità nel posizionarsi come un leader di pensiero e come un influencer nel settore politico è stata evidente in ogni fase della sua carriera.

Questa dinamica ha portato a una rivalutazione del ruolo dei media tradizionali rispetto ai nuovi canali di comunicazione. In passato, i giornali e le televisioni avevano un monopolio sull’informazione, ma oggi, figure come Pucciarelli dimostrano che è possibile costruire una carriera politica e una reputazione pubblica anche al di fuori dei canali convenzionali.

Il riconoscimento da parte di Vannacci e la sua continua promozione del lavoro di Pucciarelli sono emblematici di un cambiamento nel modo in cui le figure pubbliche interagiscono tra loro e come si sostengono a vicenda. Questo nuovo approccio alla comunicazione politica non solo sfida le norme esistenti, ma crea anche opportunità per una maggiore interazione tra politici e cittadini.

La scorsa settimana sui social Vannacci ha ringraziato il giornalista Pucciarelli anche per la vittoria di Trump. Da quando il cronista di Rep ha scoperto il suo libro è la 40esima volta che lo fa. Un modo per metterlo nel mirino dei suoi fan? Domenica dalle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/geN9X8EZlA — Report (@reportrai3) November 15, 2024



