“Purtroppo è finita così”. Grande Fratello, crisi definitiva tra Tommaso e MaVi?

Solo pochi giorni fa, MaVi si era emozionata profondamente quando un aereo inviato da Tommaso aveva sorvolato la casa del Grande Fratello. Quel gesto, che testimoniava l’affetto del ragazzo, aveva fatto crollare in lacrime la concorrente. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata rapidamente. Dopo la sua eliminazione dal reality, Tommaso ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto sorgere dubbi sul futuro della coppia.





“Va bene così, sono contento che sia rimasta MaVi. Cosa farò adesso? Mi godrò la libertà che mi è mancata in tutto questo tempo”, ha commentato il giovane poco dopo l’uscita dalla Casa. Alle domande sul suo ritorno al lavoro, ha risposto: “Non credo, sono stato fermo tanti mesi, posso aspettare un po’ per riprendermi. Ora voglio recuperare un po’ e rilassarmi e poi ricomincerò tutto”.

Anche il padre di Tommaso ha parlato del suo stato d’animo sereno in un’intervista al Corriere di Siena. “Io ero lì quando è uscito, era tranquillo. Cosa ci siamo detti durante il viaggio? Più che altro, ci siamo abbracciati”, ha raccontato, descrivendo il momento del loro incontro. “È stato un viaggio Roma-Siena molto sentimentale. Dopo sei mesi senza vederci, c’era il desiderio di stare insieme, di toccarci, e questo ha prevalso su tutto. Qualcosa mi ha raccontato, ma non volevo tediarlo. Era uscito da poche ore e così abbiamo parlato di noi”.

Il padre ha poi aggiunto un dettaglio familiare: “Dopo il nostro arrivo, ha rivisto nonna Alba, ma non ho potuto vedere la loro reazione perché ero già al lavoro. Comunque, lei gli aveva già preparato il risotto con il pesce per le 12”. Sulla possibilità che per Tommaso si aprano nuove porte nel mondo dello spettacolo, il genitore ha dichiarato: “Penso che ogni tipo di decisione dovrà prenderla da solo, senza farsi condizionare da nessuno, proprio come ha fatto dentro la Casa”.

Nonostante il clima apparentemente disteso, alcuni fan hanno iniziato a ipotizzare che tra MaVi e Tommaso le cose non siano più le stesse. Sui social, in particolare su X, sono comparsi messaggi che lasciano intendere una possibile rottura. “Per fortuna per lui è finito il Grande Fratello, quindi dobbiamo solo rassegnarci. Sapevamo che una volta usciti da lì non li avremmo più visti. Sono stati una bella pagina della nostra vita”, ha scritto un utente. Non è chiaro se il riferimento sia alla coppia, che potrebbe essersi separata, oppure al fatto che i due potrebbero presto sparire dalle scene pubbliche.

Un altro commento ha fatto eco a questa ipotesi, con un tono rassegnato: “È andata così, purtroppo. Speriamo di avere presto loro notizie”. Al momento, né Tommaso né MaVi hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro situazione sentimentale, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.