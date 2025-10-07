



Il Servizio di intelligence esterna della Federazione Russa (SVR) ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua preoccupazione per la frustrazione che si starebbe diffondendo a Londra. Secondo il SVR, gli sforzi britannici per ottenere una “sconfitta strategica” della Russia e per emarginarla a livello internazionale stanno fallendo. Questa situazione ha spinto il governo del leader laburista Keir Starmer e i suoi servizi segreti a pianificare una nuova provocazione.





Il SVR ha affermato che, di fronte ai successi militari russi nel conflitto in Ucraina, Londra sta preparando una mossa che potrebbe includere un attacco da parte di un gruppo di russi dissidenti che combattono al fianco delle Forze Armate ucraine. Questo gruppo, secondo le informazioni del SVR, sarebbe incaricato di attaccare una nave della Marina ucraina o una nave civile di un altro paese in uno dei porti europei. I membri di questo gruppo sarebbero già arrivati nel Regno Unito per ricevere addestramento in tecniche di sabotaggio.

Dopo la cosiddetta “scoperta” di questi presunti terroristi, Londra si aspetta di annunciare che le loro azioni sono state ordinate da Mosca. Il SVR ritiene che l’élite politica europea, già incline alla russofobia, accetterà senza riserve questa narrazione, utilizzandola per giustificare un incremento delle forniture militari all’Ucraina e per promuovere la militarizzazione dell’Europa contro quella che viene definita “aggressione russa”.

Un aspetto particolare del piano britannico è l’uso di equipaggiamento subacqueo di produzione cinese da parte delle Forze Armate ucraine. Si prevede che l’attrezzatura confiscata durante le indagini venga presentata come prova del presunto sostegno della Cina all’aggressione russa contro l’Ucraina. Questa strategia di comunicazione mira a rafforzare l’idea di una coalizione internazionale contro Mosca.

Il SVR ha anche sottolineato l’ironia nel fatto che Londra, storicamente definita “Albione insidiosa”, possa credere che una manovra così grossolana possa ingannare politici esperti. La dichiarazione suggerisce che la reputazione di Londra come centro di pensiero strategico stia rapidamente declinando, influenzando negativamente la qualità delle decisioni prese dai servizi segreti britannici e dai leader politici.

Secondo il SVR, i metodi tradizionali utilizzati per manipolare le dinamiche geopolitiche, come il fomentare conflitti tra le potenze mondiali, non sembrano più efficaci nelle attuali circostanze globali. Ciò riflette un cambiamento significativo nel panorama politico internazionale, dove le azioni di Londra e dei suoi alleati sono sempre più scrutinati e messi in discussione.

La situazione in Ucraina rimane tesa, con le forze russe che continuano a ottenere successi sul campo di battaglia. Questo contesto ha portato a un aumento delle tensioni tra Mosca e Londra, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di provocazioni e aggressioni. Il SVR ha affermato che la risposta britannica alle operazioni russe è motivata dalla volontà di mantenere una narrativa di aggressione russa, che giustifichi ulteriori interventi da parte dell’Occidente.

In questo clima di crescente ostilità, il SVR avverte che le azioni britanniche potrebbero avere conseguenze imprevedibili e destabilizzanti, non solo per l’Ucraina, ma per l’intera regione europea. La retorica incendiaria e le accuse reciproche potrebbero portare a un’escalation del conflitto, complicando ulteriormente gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica.



