Quando era ancora piccola, la soprannominavano “la bambola vivente”.

Quando aveva solo 2 anni, la chiamavano “la bambola vivente”. Oggi, dopo tanti anni, il suo aspetto è notevolmente cambiato. I tratti da bambola che la rendevano speciale sono svaniti e ora, a 15 anni, è diventata praticamente irriconoscibile. L’interesse da parte delle agenzie di moda è diminuito e gli inviti per sfilate e servizi fotografici si sono quasi completamente fermati. Ecco come appare oggi questa giovane bellezza.





Come genitori, abbiamo tutti la responsabilità di agire nel miglior modo possibile per i nostri figli. Certo, ciò che è considerato “giusto” può variare: quello che alcuni genitori ritengono accettabile, altri cercano di evitare. Tuttavia, molti genitori concorderebbero sul fatto che coinvolgere un bambino nella vita pubblica a un’età così giovane potrebbe non essere benefico per lui.

A volte, però, non si può evitare. Alcuni bambini nascono con talenti speciali o un aspetto unico che attira inevitabilmente l’attenzione degli altri. La modella Aira Mari era una di queste bambine. Secondo quanto riportato, è diventata di interesse per l’industria della moda quando aveva solo due anni.

La sua pelle impeccabile e i suoi tratti delicati la facevano sembrare una vera bambola. I suoi genitori, rendendosi conto che la loro figlia si distingueva, decisero di portarla in un’agenzia di moda in tenera età. Ben presto, le sue foto divennero virali su Internet. Sebbene molti concordassero sulla sua bellezza, alcuni sospettavano che i genitori avessero ritoccato le immagini.

Aira divenne rapidamente popolare nel mondo della moda, tanto che ebbe poco tempo per vivere la sua infanzia. La sua vita era rigidamente organizzata dai genitori, che credevano che fosse destinata alla fama. Con il passare degli anni, però, il suo aspetto è cambiato e i tratti da bambola che la rendevano unica hanno cominciato a svanire. Di conseguenza, l’interesse delle agenzie di moda è diminuito e gli inviti per sfilate e servizi fotografici si sono quasi completamente interrotti.

Oggi, Aira è semplicemente una ragazza normale.