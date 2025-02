Quando l’amante di mio marito è entrata nel mio studio di massaggi senza sapere chi fossi

Una seduta di massaggio inaspettata ha rivelato un segreto che ha cambiato tutto, mettendo in luce la verità sulla vita matrimoniale di una donna.

Non pensi mai che qualcosa del genere possa succedere a te. Credevo che io e mio marito, Marco, avessimo costruito una vita solida e intoccabile. Dopo tanti anni insieme, due figli e una casa che rappresentava il nostro piccolo angolo di felicità, non avrei mai immaginato che un semplice incontro potesse sconvolgere tutto. Ma poi è arrivata Francesca, una giovane e bellissima donna, nel mio studio di massaggi, e ciò che ha detto mi ha lasciato senza parole. E la mia reazione l’ha fatta gelare.





La giornata era iniziata come tutte le altre, con i preparativi per il lavoro e i bambini, Giacomo e Alessandro, da accompagnare a scuola. Ma quella mattina, il destino aveva in serbo per me qualcosa di completamente diverso. Francesca era venuta per un appuntamento alle 10. La sua eleganza e sicurezza mi colpirono subito, e, purtroppo, non sapevo ancora che avrei scoperto una verità che mi avrebbe cambiato per sempre.

Mi sorrise con un’aria disinvolta, e io le risposi con un sorriso gentile, cercando di sembrare normale, come se niente di strano stesse per accadere. “Ciao, sono Francesca. Ho un appuntamento alle 10”, disse con tono sicuro. La invitai a entrare e ad accomodarsi. “Benvenuta, Francesca. Puoi lasciare le tue cose e sdraiarti sul lettino. Sarò da te tra poco”, le dissi, cercando di mantenere la calma.

Quando si sdraiò, iniziai a massaggiarle la schiena, seguendo la mia routine abituale. La stanza era tranquilla, con musica rilassante in sottofondo. Eppure, qualcosa in Francesca mi sembrava strano. Non riuscivo a mettere a fuoco cosa fosse, ma quella sensazione di disagio era lì, pervasiva. Mentre massaggiavo la sua schiena, lei espirò profondamente, come se finalmente si stesse rilassando. Poi, con un sospiro, iniziò a parlare. “Finalmente”, mormorò. “Ora posso davvero rilassarmi.”

“Troppo stress?” le chiesi, sorridendo per stemperare la tensione che sentivo crescere dentro di me.

“Troppo”, gemette lei. “Ne avevo davvero bisogno.”

Proseguii con il massaggio, cercando di mantenere una conversazione leggera. “Stress da lavoro?” le chiesi.

“Stress da relazione”, mi corresse lei, con un tono che mi colpì subito. “Il mio ragazzo è… complicato.”

Mi fermai un attimo, sentendo una fitta nel petto, ma continuai a massaggiarla, cercando di non far trasparire la confusione che stavo provando. Non avevo idea di dove stesse andando la conversazione, ma la continuai comunque ad ascoltare.

Francesca, come se si fosse liberata di un peso, cominciò a parlare con sempre più facilità. Mi raccontò che il suo compagno stava attraversando una separazione e che lei non riusciva a capire perché non fosse ancora finita. “Sua moglie è un peso”, disse con indifferenza.

Il cuore mi si fermò per un attimo. Sentivo che qualcosa non andava, ma cercavo di rimanere calma. “Immagino che sia sempre difficile”, dissi, cercando di trovare le parole giuste. “Soprattutto quando ci sono dei bambini.”

“Oh, loro non sono un mio problema”, rispose Francesca con una freddezza che mi gelò. La sua indifferenza nei confronti dei bambini mi fece rabbrividire. La mia mente si fermò per un attimo, mentre le mani mi si bloccarono sulla sua schiena. Come si poteva essere così insensibili?

Continuai il massaggio, ma le mie mani tremavano. Francesca, ignara della mia reazione, continuava a raccontarmi dei suoi problemi, del suo uomo, di come fosse complicato, di come stesse “perdendo tempo” con una situazione che non vedeva la fine. Mi raccontava del suo compagno, che passava sempre più tempo lontano da casa, e delle sue lamentele sulla moglie. E mentre lei parlava, mi sembrava di sentire la mia stessa storia, quella che vivevo con Marco, ma raccontata da un’altra prospettiva.

Non riuscivo più a concentrarmi sul massaggio. Le parole di Francesca mi frullavano nella testa e non riuscivo a pensare ad altro. E poi, senza che lei lo sapesse, l’orrore mi invase. La donna che stava sdraiata davanti a me, descrivendo la sua relazione con tanto distacco, non era altro che l’amante di mio marito. Ogni singola parola che diceva sembrava rivelare un pezzo della vita che avevo creduto intoccabile.

Alla fine, il massaggio terminò e Francesca si alzò dal lettino con un sorriso soddisfatto, senza sospettare nulla. Io rimasi lì, in piedi, a guardarla, mentre dentro di me tutto stava crollando. Era troppo tardi per fermarla e troppo tardi per tornare indietro.

Quando se ne andò, io restai in silenzio, cercando di metabolizzare ciò che avevo appena sentito. Non mi sarei mai immaginata che una mattina come quella, tranquilla e ordinaria, avrebbe potuto rivelare così tanto sulla mia vita matrimoniale. La mia mente era in tumulto, i pensieri si accavallavano l’uno sull’altro. Come avrei affrontato questa situazione? Come avrei parlato con Marco?

Quella donna, Francesca, non aveva idea di chi fossi, ma io ora sapevo esattamente chi era lei. E quella rivelazione mi avrebbe cambiato la vita per sempre. Come avrei reagito quando avessi affrontato mio marito? Il nostro matrimonio, che pensavo fosse solido, si stava sgretolando sotto i miei occhi. E ora sapevo la verità.

La giornata sembrava interminabile. Il mio cuore era colmo di dolore e rabbia. Ma ciò che più mi tormentava era il pensiero di come mio marito avesse potuto fare una cosa del genere. Come era arrivato a tradirmi, e soprattutto, come avrei affrontato tutto questo? La verità, per quanto dolorosa, era ormai chiara, e nulla sarebbe stato mai più come prima.