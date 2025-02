“Quando saremo in finale”: Lorenzo si tradisce al Grande Fratello, scoppia il caso sulla sua presunta posizione tra i finalisti

Lorenzo Spolverati si tradisce durante una conversazione con Amanda e Stefania, rivelando di sapere già che arriverà in finale al Grande Fratello. Scoppia il dibattito.

Nel corso della recente edizione del Grande Fratello, la tensione tra i concorrenti ha raggiunto livelli altissimi. La Casa è ormai divisa in due blocchi distinti: da una parte Helena Prestes e Javier Martínez, e dall’altra il gruppo capeggiato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverati. La gara si sta facendo sempre più serrata, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri tra i concorrenti.





Durante una conversazione privata, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Javier hanno discusso sulle probabilità di chi potrà arrivare fino in fondo al gioco. La rivelazione di Amanda ha sorpreso tutti: mentre parlavano con Lorenzo l’altro ieri, il modello ha affermato: “Perché quando saremo in finale, arriveremo in sei”. Una dichiarazione che ha immediatamente sollevato dubbi tra i presenti. Federico, infatti, ha chiesto a Lorenzo: “Ah, quindi ci arrivi tu?!”. La risposta di Amanda è stata chiara: “Lorenzo dà per scontato di essere già in finale.”

Sul web, le immagini di questa conversazione hanno acceso una discussione. Molti telespettatori sono rimasti scioccati, mentre altri non si sono sorpresi affatto, ipotizzando che Lorenzo fosse considerato un “protetto” di questa edizione. Nonostante i sospetti, Lorenzo è stato uno dei protagonisti più discussi del programma, con Alfonso Signorini che gli ha recentemente riconosciuto il merito di aver fatto “scacco matto” a Luca Calvani.

Non è un segreto che Lorenzo stia giocando con una strategia ben definita, legandosi ai membri del suo gruppo e cercando di arrivare alla finale. Nelle ultime settimane, è stato spesso visto in disparte con i suoi alleati, studiando le mosse per le nomination. E, a quanto pare, le sue strategie stanno dando i loro frutti. Chi sarà il prossimo a dover affrontare il suo piano?