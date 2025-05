Quanto guadagna Sinner se vince la finale degli Internazionali d’Italia 2025: montepremi e prize money

Jannik Sinner si prepara a disputare la finale del prestigioso Masters 1000 degli Internazionali d’Italia contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’evento, che si svolge nella capitale italiana, rappresenta uno dei tornei più importanti del circuito ATP, non solo per il prestigio sportivo ma anche per i ricchi premi in denaro e i punti validi per il ranking mondiale.





Il montepremi complessivo del torneo maschile ammonta a oltre 8 milioni di euro, con un premio di 985.030 euro destinato al vincitore e 523.870 euro al finalista. Per Sinner, questa finale rappresenta un’opportunità unica sia dal punto di vista economico che per consolidare la sua posizione nella classifica ATP. Il campione riceverà inoltre 1000 punti per il ranking, mentre il finalista sconfitto porterà a casa 650 punti.

Il cammino di Sinner nel torneo è stato caratterizzato da prestazioni convincenti che lo hanno condotto fino all’ultimo atto della competizione. Dopo un periodo di tre mesi di sospensione dall’attività agonistica, concordata con la WADA in seguito al caso Clostebol, il tennista altoatesino è tornato in campo con determinazione e risultati importanti.

I guadagni accumulati fino alla finale

L’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia ha visto un leggero aumento del montepremi rispetto all’anno precedente. Gli importi assegnati ai tennisti eliminati nei vari turni sono stati stabiliti in base alla loro progressione nel torneo. Chi ha raggiunto le semifinali ha guadagnato 291.040 euro, mentre i quarti di finale hanno garantito un premio di 165.670 euro. Gli ottavi hanno fruttato 90.445 euro, e chi è uscito al primo turno ha comunque ricevuto un compenso minimo di 20.820 euro.

Fino alla finale, Sinner ha accumulato un totale di 523.870 euro, cifra destinata ad aumentare considerevolmente in caso di vittoria contro Alcaraz. Oltre all’aspetto economico, il torneo rappresenta un’occasione per incrementare il proprio bottino di punti ATP: il vincitore otterrà 1000 punti, mentre il finalista sconfitto ne riceverà 650.

L’importanza della finale per Sinner

Arrivare in finale al Masters 1000 di Roma è un traguardo significativo per qualsiasi tennista, sia per il prestigio sportivo che per l’aspetto economico. Il torneo capitolino è uno degli eventi più attesi della stagione sulla terra battuta e riunisce i migliori giocatori del mondo. Per Sinner, questa è l’opportunità di aggiungere un importante titolo al suo palmarès e di consolidare ulteriormente la sua posizione tra i migliori del circuito.

Il montepremi non è l’unico incentivo: i punti ATP in palio possono fare la differenza nella classifica mondiale. Il campione riceverà il massimo di 1000 punti, mentre il finalista sconfitto ne otterrà 650. Anche chi si è fermato ai turni precedenti ha beneficiato di punti utili per il ranking: 400 per i semifinalisti, 200 per i quarti, 100 per gli ottavi e così via, fino ai 10 punti garantiti a chi è stato eliminato al primo turno.

Dettagli sui premi in denaro e punti ATP

Ecco una panoramica dei premi economici e dei punti assegnati per ciascun turno del torneo:

Primo turno: 10 punti ATP | € 20.820

Secondo turno: 30 punti | € 30.895

Terzo turno: 50 punti | € 52.925

Ottavi di finale: 100 punti | € 90.445

Quarti di finale: 200 punti | € 165.670

Semifinali: 400 punti | € 291.040

Finalista: 650 punti | € 523.870

Campione: 1000 punti | € 985.030

Il Masters 1000 di Roma si conferma dunque un evento fondamentale nel calendario tennistico, capace di offrire grandi soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo che economico. La sfida tra Sinner e Alcaraz promette spettacolo e sarà decisiva per determinare chi solleverà il trofeo sotto il cielo della capitale italiana.