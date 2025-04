Quattro gemelle in arrivo per una coppia incredula: un miracolo della natura che si verifica solo una volta ogni 11 milioni di gravidanze!

La notizia ha colto di sorpresa Rachel e Marco Vargas, una coppia del Rhode Island, che alla terza gravidanza hanno scoperto di aspettare ben quattro gemelle. La loro reazione iniziale è stata di incredulità e shock. Durante un’ecografia, la ginecologa ha informato Rachel: “Signora, in questo momento ci sono quattro bambini dentro di lei”. La madre ha confessato: “Non ho detto nulla, mai mi sarei immaginata mamma di sei figli”.





Quando si parla di gravidanze plurigemellari, è comune pensare a trattamenti di fecondazione in vitro. Tuttavia, nel caso di Rachel e Marco, la situazione è stata completamente naturale. Già genitori di due bambini, i Vargas hanno ricevuto la notizia inaspettata durante una normale visita di controllo. “Siamo rimasti sotto shock – raccontano – dopo aver ricevuto la notizia, nessuno dei due riusciva a parlare”. La paura di diventare genitori di sei bambini ha suscitato in loro un forte senso di inadeguatezza.

I medici hanno quindi consigliato alla coppia di rivolgersi al Centro Medico Universitario Phoenix, dove avrebbero potuto ricevere supporto e consulenze specifiche per affrontare una gravidanza così unica. “Si tratta di una gravidanza rarissima, un caso ogni 11 milioni, ma viste le complicazioni che ne sono seguite direi 1 ogni 40 milioni”, hanno spiegato i medici. Infatti, Rachel ha concepito spontaneamente quattro gemelle identiche, e la gestazione ha presentato notevoli difficoltà.

Il dottor John Elliott, esperto in gravidanze plurigemellari, ha sottolineato la complessità della situazione. “Due di loro si trovavano nello stesso sacco amniotico, ma il cordone ombelicale si è inserito nelle membrane fetali e non nella placenta, complicanza che innalza del 30-40% il rischio di morte per il feto”, ha spiegato. Le altre due gemelle, invece, presentavano rispettivamente una malformazione congenita al cuore e un problema simile a quello delle sorelle. Inoltre, a due delle gemelline è stata diagnosticata la sindrome da trasfusione gemello-gemello, una condizione che causa scompensi nella distribuzione del sangue tra i gemelli.

La gravidanza si è quindi rivelata estremamente complessa per Rachel e Marco. A 23 settimane di gestazione, per gestire al meglio la situazione e prevenire un travaglio pre-termine, Rachel è stata trasferita in ospedale. Il 24 gennaio è diventato un giorno memorabile per la coppia: a 30 settimane di gravidanza, Rachel ha dato alla luce quattro splendide bambine tramite taglio cesareo. Le neonate, che pesavano tra i pochi grammi e il chilo e mezzo, sono state immediatamente trasferite in terapia intensiva neonatale per ricevere le cure necessarie.

“È stato meraviglioso poter prendere in braccio le nostre bambine e vederle sane, la loro mamma ha compiuto un’impresa eccezionale e la racconteremo loro per sempre”, ha dichiarato Marco. Oggi, la famiglia vive una vita “XXL” in una nuova abitazione, e anche l’automobile è stata adattata per accogliere le quattro gemelle, che sono state accolte con gioia dai fratelli più grandi. Rachel ha concluso: “Sarò sempre grata ai medici e agli infermieri che mi hanno curata e hanno permesso a me e alle mie bambine di superare una gravidanza ricca di complicazioni e le difficoltà di diventare genitori di così tanti bambini”.