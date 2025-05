Questo è uno dei segnali di allerta che ricevi prima di un attacco cardiaco

Un attacco di cuore è una delle emergenze mediche più gravi, spesso con conseguenze che alterano la vita o addirittura la morte. Richiede un’immediata assistenza medica e può colpire inaspettatamente, tipicamente quando il flusso sanguigno al cuore è bloccato, solitamente da un coagulo di sangue.





Noto in ambito medico come infarto del miocardio – dove “mio” significa muscolo, “cardiale” si riferisce al cuore e “infarto” indica la morte del tessuto cellulare dovuta alla mancanza di afflusso sanguigno – un attacco di cuore si verifica quando il muscolo cardiaco viene danneggiato dalla mancanza di ossigeno.

Fortunatamente, il corpo spesso mostra otto segnali di avvertimento almeno un mese prima di un attacco di cuore. Sebbene alcuni di questi sintomi siano comuni ad altre condizioni e averne solo uno potrebbe non essere allarmante, tutti meritano attenzione.

Piedi gonfi Se si soffre di insufficienza cardiaca congestizia, uno o entrambi i ventricoli del cuore possono perdere la capacità di pompare il sangue in modo efficace. Ciò può causare il ristagno del sangue nelle gambe, nelle caviglie e nei piedi, portando a edema.

Stanchezza La stanchezza colpisce il 70% delle donne ed è un indicatore primario di un imminente attacco di cuore se non è una condizione abituale per voi. Anche gli uomini possono sperimentare questo sintomo, ma viene segnalato più comunemente dalle donne, secondo Brightside. La stanchezza è caratterizzata da estrema stanchezza, mancanza di energia e motivazione, sia fisicamente che mentalmente, spesso peggiorando verso la fine della giornata. Può rendere semplici compiti come fare un letto o fare la doccia estenuanti.

Mancanza di respiro Il ridotto flusso sanguigno al cuore significa meno ossigeno per i polmoni. Poiché cuore e polmoni dipendono l’uno dall’altro, la difficoltà respiratoria può essere un segnale di avvertimento precoce di un attacco di cuore. Consultare un medico se si sperimenta questo sintomo.

Vertigini e sudori freddi Il flusso sanguigno ridotto al cervello a causa della scarsa circolazione può causare vertigini e sudorazione, sintomi gravi che non dovrebbero essere ignorati.

Sudorazione eccessiva La sudorazione insolita o eccessiva può essere un segnale di avvertimento precoce di un attacco di cuore. Può verificarsi in qualsiasi momento ed è spesso più comune nelle donne, a volte scambiata per vampate di calore o sudorazioni notturne legate alla menopausa. Può manifestarsi come sintomi simili all’influenza, pelle sudata o sudorazione indipendentemente dalla temperatura o dall’attività fisica, spesso più intensa di notte, lasciando i lenzuoli bagnati.

Dolore al petto Il dolore al petto varia di intensità e forma tra uomini e donne. Per gli uomini, è un segnale di avvertimento critico precoce di un attacco di cuore, mentre solo il 30% delle donne lo sperimenta. Il dolore può irradiarsi a uno o entrambi gli arti (solitamente il sinistro), la mandibola inferiore, il collo, le spalle o lo stomaco e può essere persistente o temporaneo.

Sintomi simili all’influenza o al raffreddore Sintomi improvvisi simili all’influenza potrebbero indicare un imminente attacco di cuore, spesso verificandosi solo pochi giorni prima dell’evento.

Battito cardiaco irregolare Un battito cardiaco irregolare, o aritmia, può verificarsi senza influenze esterne. È spesso accompagnato da attacchi di panico e ansia, in particolare nelle donne, e può manifestarsi come battiti saltati o aumento della frequenza cardiaca (tachicardia). L’esercizio fisico può peggiorare questa condizione, soprattutto nei casi di aterosclerosi. Alcuni riferiscono che il battito cardiaco irregolare dura 1-2 minuti; se persiste, possono seguire vertigini o stanchezza estrema.