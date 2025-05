Ragazza di 22 anni travolta da un’auto a Genova: perde la vita mentre attraversa

Una tragedia si è verificata nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio a Genova, precisamente in via Buozzi, nel quartiere Dinegro. Una giovane di 22 anni, originaria di Reggio Emilia, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. La ragazza si trovava in compagnia di un’amica, che è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi, in stato di shock.





Secondo quanto emerso dai primi rilievi, le due giovani stavano attraversando al di fuori delle strisce pedonali e non si sarebbero accorte dell’arrivo di una Ford condotta da un uomo di 51 anni, una guardia giurata. L’impatto è stato particolarmente violento: il corpo della vittima è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro un semaforo. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione le dinamiche dell’accaduto. Per ricostruire l’incidente potrebbe rivelarsi utile anche l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’autista dell’auto coinvolta nell’incidente è risultato negativo al test dell’alcol. Nonostante ciò, il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. La salma della giovane è stata trasferita all’obitorio, mentre la polizia locale di Reggio Emilia è stata contattata per avvisare i genitori della vittima.

A seguito dell’incidente, l’area è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. La strada è rimasta interdetta fino alle 9:15 del mattino.