Ragazza precipita da un palazzo a Pavia: 22enne in gravi condizioni, non vista dalla coinquilina

Ieri mattina, all’alba, una ragazza di 22 anni è precipitata da un’altezza di sei metri, cadendo dalla finestra di un palazzo nel centro storico di Pavia. Alcuni passanti l’hanno trovata a terra, in fin di vita: era scalza e ancora in pigiama. I soccorsi sono intervenuti e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Attualmente si troverebbe ricoverata in coma nel reparto di rianimazione, con un trauma cranico.





Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 4:00 del mattino di ieri, giovedì 26 giugno, sotto la finestra di un appartamento che affaccia su via XX settembre, nel centro storico di Pavia. Alcune persone che passavano di lì si sono avvicinate pensando che la ragazza fosse morta, ma vedendo che respirava hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica, mobilitate dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari hanno intubato la 22enne e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo di Pavia.

La ragazza è stata sottoposta a degli esami ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione: presenta un trauma cranico e lesioni e contusioni in altre parti del corpo. Sul caso sta indagando la Squadra Volante della questura: gli agenti hanno sentito la coinquilina, che però al momento dell’accaduto stava dormendo e non si è accorta di nulla. Per il momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Secondo quanto riferito a Fanpage.it, le informazioni raccolte fino a questo momento non sarebbero sufficienti a chiarire se si sia trattato di una caduta accidentale, di un tentativo di suicidio o se la 22enne sia stata spinta.