Ragazzina di 14 anni muore investita da un treno: stava ascoltando musica con le cuffiette

Una tragedia si è consumata nella serata del 14 maggio a Cesano Maderno, comune della provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, nei pressi del passaggio a livello situato lungo corso Libertà, vicino alla vecchia stazione ferroviaria della città.





Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la giovane avrebbe cercato di attraversare i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero abbassate. Alcune testimonianze riportano che la ragazza si sarebbe chinata per passare sotto le barriere, ignorando il segnale di divieto. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un treno regionale diretto a Milano, proveniente da Palazzolo Milanese, che l’ha travolta senza lasciarle scampo.

I soccorsi, allertati immediatamente dagli altri presenti sul posto, sono giunti rapidamente grazie alla mobilitazione dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Tuttavia, per la giovane non c’è stato nulla da fare: l’impatto con il convoglio è stato fatale. La scena ha sconvolto sia i viaggiatori a bordo del treno sia i cittadini che si trovavano nelle vicinanze.

Un dettaglio emerso dalle testimonianze potrebbe aiutare a chiarire le dinamiche dell’accaduto: sembra che la ragazza indossasse delle cuffiette al momento dell’incidente. Questo particolare ha portato gli inquirenti a ipotizzare che la giovane potrebbe non aver sentito il rumore del treno in arrivo, concentrandosi solo sull’attraversamento.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Al momento non è esclusa nessuna pista, e gli investigatori stanno analizzando ogni elemento disponibile, incluse le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il passaggio a livello di corso Libertà non è nuovo a episodi drammatici. Dal 2017, infatti, nello stesso punto si sono verificati altri incidenti simili che hanno causato la morte di cinque persone. Questo dato solleva interrogativi sulla sicurezza della zona e sulla necessità di interventi per prevenire ulteriori tragedie.

La comunità di Cesano Maderno è profondamente scossa dall’accaduto. La notizia della scomparsa della giovane ha generato un’ondata di commozione e dolore tra i residenti, molti dei quali si sono radunati vicino al luogo dell’incidente per lasciare fiori e messaggi in ricordo della vittima.

Le indagini proseguono sotto la supervisione degli inquirenti locali, che stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili e verificando eventuali responsabilità da parte di terzi. La speranza è che si possa fare luce su questa tragedia e prevenire situazioni analoghe in futuro.