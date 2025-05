Ragazzo di 15 anni strangola e uccide l’anziana vicina di casa a Milano: la madre allerta i soccorsi

Una donna di 82 anni è stata trovata morta, strangolata nella sua casa a Milano. Una donna sudamericana ha indicato il figlio 15enne come il colpevole.





Nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio, un tragico evento ha scosso la periferia sud di Milano, precisamente nel quartiere Vigentino. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione situata in via Bernardino Verro. Le indagini preliminari suggeriscono che la causa del decesso sia stato uno strangolamento.

La scoperta del crimine è avvenuta grazie alla telefonata al numero di emergenza 112, effettuata da una donna sudamericana. Questa testimone ha fornito una testimonianza cruciale agli inquirenti, dichiarando che l’autore del delitto sarebbe il figlio quindicenne della vittima. Le sue parole sono state riportate dalle forze dell’ordine: “A uccidere l’anziana sarebbe stato il figlio di 15 anni.”

In seguito alla segnalazione, le autorità si sono immediatamente recate sul luogo del delitto. Gli agenti della polizia di Stato e i soccorritori del 118 hanno raggiunto l’abitazione con la massima urgenza. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’intervento, per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, poiché ormai era troppo tardi per qualsiasi tentativo di rianimazione.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, gettando nello sconforto i residenti della zona, che conoscevano la vittima come una persona tranquilla e riservata. La comunità locale è rimasta scioccata dalla brutalità dell’accaduto e molti si interrogano su come sia potuto succedere un evento così drammatico in un contesto apparentemente sereno.