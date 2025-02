Resti umani rinvenuti nel bosco, appartengono a Ivan “Magoo” Sirtori: chi era il 49enne sparito due anni fa

Ivan Sirtori, conosciuto nel mondo dell’arte con il nome d’arte di Magoo, è scomparso nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2023. Da quel giorno, non si sono più avute notizie di lui. Lo scorso settembre, durante un’escursione nei boschi di San Genesio, in provincia di Lecco, sono stati rinvenuti resti umani, e il 24 febbraio 2025 è stata confermata l’identità di questi resti, che appartenevano proprio a Sirtori.





Il 49enne era un uomo con molteplici interessi e passioni. Aveva lavorato come psicologo, musicoterapista, educatore scolastico e bibliotecario, oltre a organizzare eventi e festival artistico-culturali. Secondo le testimonianze di amici e conoscenti, Sirtori amava trascorrere del tempo nella natura, isolandosi per riflettere e comporre le sue opere. Proprio a giugno 2023, aveva scelto di recarsi nei boschi vicino a Cagliano, la frazione in cui viveva con la sua famiglia.

Dopo la sua scomparsa, i familiari si erano preoccupati poiché non avevano più avuto contatti con lui. Il giorno della scomparsa, Sirtori non aveva portato con sé né portafogli né documenti né cellulare, il che ha reso le ricerche ancora più complicate. I parenti avevano quindi contattato le forze dell’ordine, che, insieme ai soccorritori, avevano avviato una serie di ricerche. Tuttavia, queste non avevano prodotto risultati significativi.

La situazione è cambiata a settembre, quando un escursionista ha trovato alcune ossa nei boschi e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Gli agenti del reparto operativo del comando provinciale di Lecco hanno effettuato approfondimenti sul caso, e successivamente il test del DNA ha confermato che i resti appartenevano a Ivan Sirtori. Tuttavia, rimangono molte domande senza risposta riguardo alle circostanze della sua morte e al momento in cui potrebbe essere avvenuta.

Le indagini hanno rivelato che è difficile determinare con esattezza le cause della morte di Sirtori, principalmente a causa della scarsità dei reperti e della loro compromissione dovuta all’azione di animali selvatici. Non si esclude la possibilità che l’uomo possa aver subito un malore o che sia stato coinvolto in un incidente mortale mentre si trovava in un’area isolata.

La scomparsa di Ivan Sirtori ha suscitato grande interesse e preoccupazione nella comunità locale. Amici e familiari hanno condiviso ricordi di un uomo appassionato e creativo, che ha lasciato un segno nel suo ambiente. Il sindaco di Santa Maria Hoè, dove Sirtori era conosciuto, ha descritto l’uomo come una persona che amava la solitudine per riflettere e dedicarsi alla sua arte.

Le autorità continuano a indagare sulle circostanze che hanno portato alla morte di Sirtori, mentre la famiglia e gli amici sperano di ottenere risposte che possano portare un po’ di chiarezza e chiusura a questa tragica vicenda. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla creatività e alla condivisione delle sue passioni.

La conferma dell’identità dei resti umani ha segnato una fase cruciale nelle indagini, ma molte domande rimangono aperte. La mancanza di informazioni chiare sulle circostanze della scomparsa e della morte di Sirtori ha lasciato un senso di inquietudine tra coloro che lo conoscevano. La speranza è che ulteriori indagini possano fornire risposte e, eventualmente, giustizia per un uomo che ha avuto una vita ricca di esperienze e relazioni significative.