Revoca dell’immunità a Ilaria Salis: a Bruxelles cambiano le regole e rilanciano l’accusa di “persecuzione”

Il conto alla rovescia è iniziato per Ilaria Salis, europarlamentare eletta con Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Domani, alle 12, si saprà se manterrà la sua immunità da eurodeputata o se sarà consegnata alla giustizia ungherese. Secondo quanto riportato da Repubblica, le probabilità non sembrano favorevoli per Salis, ma diversi fattori potrebbero giocare a suo favore.





Un primo elemento a sostegno di Salis è la bocciatura della richiesta di revoca dell’immunità avvenuta in commissione Juri (Affari giuridici). Inoltre, un altro aspetto rilevante è la relazione che il presidente della commissione, il bulgaro Ilhan Kyuchyuk, presenterà domani in aula. Nella sua relazione, Kyuchyuk non solo menziona le accuse di aggressione nei confronti di Salis, ma sottolinea anche le “misure di detenzione dure nel corso del procedimento penale a suo carico”.

Il presidente della commissione ha dichiarato: “Lo scopo principale del procedimento e della successiva richiesta (di revoca dell’immunità, ndr) sembra essere quello di zittire Ilaria Salis a causa delle sue da tempo consolidate opinioni politiche e del suo attivismo (…) che sono anche alla base del suo impegno e della sua attività politica in qualità di membro del Parlamento europeo”. Secondo Kyuchyuk, sarebbe emerso un “sospetto di persecuzione” nei confronti di Salis, il che potrebbe indurre gli europarlamentari a votare per la sua salvaguardia.

La relazione prosegue affermando: “Sembrerebbe che, nel caso di specie, possa essere assunto il fumus persecutionis, ossia che esistano ‘prove concrete’ che l’intento sottostante i procedimenti giudiziari in questione sia quello di ostacolare l’attività politica di Ilaria Salis”. Questo è il motivo per cui, secondo Kyuchyuk, la commissione Juri ha votato contro la richiesta di revoca dell’immunità avanzata dal tribunale ungherese, raccomandando ora all’assemblea di mantenere intatta l’immunità.

Tuttavia, non è tutto. Un terzo fattore da considerare è il voto segreto che si svolgerà durante la seduta. Per respingere la richiesta di revoca dell’immunità, è necessario raggiungere il numero di 360 voti favorevoli. Salis può contare su 312 deputati dei gruppi S&D, Renew, Verdi e Sinistra, ma non si possono escludere possibili franchi tiratori che potrebbero influenzare l’esito del voto.

Le accuse contro Ilaria Salis riguardano la sua presunta partecipazione a due episodi di violenza avvenuti il 10 febbraio. In un caso, si sostiene che abbia aggredito un uomo, scambiato per un estremista di destra a causa del suo abbigliamento militare, in piazza Gazdagre’ ti. In un altro episodio, sarebbe stata coinvolta in un attacco contro il musicista di estrema destra László Dudog, le cui immagini con il volto tumefatto hanno fatto il giro del web.

La questione dell’immunità di Salis è diventata un tema di grande rilevanza non solo per il suo futuro politico ma anche per il contesto più ampio delle libertà politiche in Europa. Le accuse di persecuzione politica, se confermate, potrebbero avere ripercussioni significative sulla libertà di espressione e sul diritto di attivismo in ambito politico, soprattutto per coloro che si oppongono a regimi considerati autoritari.

La situazione di Ilaria Salis evidenzia le tensioni esistenti tra le istituzioni europee e i governi nazionali, in particolare quelli che adottano misure repressive nei confronti di oppositori politici. La decisione di domani non solo determinerà il futuro di Salis, ma potrebbe anche influenzare il clima politico all’interno del Parlamento europeo, dove le questioni di diritti civili e di libertà di espressione continuano a essere al centro del dibattito.

In attesa del voto, l’attenzione è rivolta a come reagiranno i membri del Parlamento europeo e quale sarà l’esito finale della votazione. La decisione di mantenere o revocare l’immunità di Ilaria Salis rappresenta un momento cruciale che potrebbe segnare un precedente importante per il futuro della politica europea.