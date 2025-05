Rifiutano il cesareo a una madre, il neonato muore: ginecologa e ostetrica del Casilino a processo

Un tragico evento ha scosso l’ospedale Casilino di Roma, dove un neonato è morto subito dopo la nascita. A causa di questo dramma, due professioniste sanitarie, una ginecologa e un’ostetrica, sono state rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio colposo in ambito sanitario. Secondo la Procura della Repubblica di Roma, se le due dottoresse avessero scelto di eseguire un parto cesareo invece di utilizzare la ventosa, il neonato avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza. Questa ricostruzione dei fatti, proposta dal pubblico ministero, è stata accolta dal giudice dell’udienza preliminare, portando così al rinvio a giudizio delle due sanitarie.





I fatti risalgono all’8 marzo 2022, come riportato da Il Corriere della Sera. Una donna di 36 anni, in procinto di partorire, si era recata all’ospedale Casilino con l’intenzione di dare alla luce il suo bambino. La sera precedente al parto, le sono state indotte le contrazioni, ma durante il travaglio sono sorte delle complicazioni. Le imputate hanno dichiarato che, a causa del tempo limitato disponibile per l’anestesia, hanno optato per un parto con ventosa, escludendo l’opzione del cesareo. Tale decisione si è rivelata fatale per il neonato, che è deceduto poche ore dopo la nascita. La Procura sostiene che se fosse stato effettuato un cesareo, il bambino avrebbe potuto sopravvivere.

Il pubblico ministero ritiene che l’équipe medica avrebbe dovuto considerare il parto cesareo già in precedenza, ma non sono stati effettuati gli esami necessari per determinare la posizione del bambino. Questo avrebbe richiesto un intervento chirurgico in sala operatoria. Il neonato è morto poco dopo il parto, la mattina dell’8 marzo. La Procura, con l’aiuto di un consulente di parte, ha escluso l’ipotesi di morte bianca. Il processo inizierà il 12 marzo 2026, quando la ginecologa e l’ostetrica compariranno in tribunale per rispondere alle accuse mosse contro di loro.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione del parto e sulla tempestività delle decisioni cliniche prese dall’équipe medica. L’accusa sostiene che una valutazione più accurata e tempestiva della situazione avrebbe potuto portare a un esito diverso. Le due professioniste sanitarie dovranno ora affrontare un processo lungo e complesso per stabilire eventuali responsabilità nella tragica morte del neonato.

Il caso è emblematico delle sfide che i medici affrontano quotidianamente nelle situazioni di emergenza ostetrica. Le decisioni devono essere prese rapidamente e possono avere conseguenze significative per la madre e il bambino. In questo contesto, la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze sono essenziali per garantire la sicurezza dei pazienti.

L’ospedale Casilino è ora al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. La direzione sanitaria ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le autorità giudiziarie per chiarire ogni aspetto della vicenda e garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. Nel frattempo, la comunità medica riflette sull’importanza di protocolli chiari e condivisi per gestire situazioni critiche come quelle del parto.