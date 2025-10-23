Risorsa prova a molestare una bimba e i passanti scelgono di non chiamare la polizia. La rabbia della comunità supera ogni limite?





A Dublino, Irlanda, un individuo privo di documenti di soggiorno ha tentato di rapire una minorenne con l’intento di molestarla. I cittadini presenti sul luogo hanno prontamente intervenuto, catturando l’aggressore e sottoponendolo a un intervento fisico prima di contattare le forze dell’ordine.





In Dublin, Ireland: an illegal immigrant tries to kidnap a little girl. Furious locals catch the illegal and deliver swift justice. The Irish will NEVER surrender their children. FAFO. pic.twitter.com/pRVKVvr4LJ — The British Patriot (@TheBritLad) October 22, 2025

A Dublino, ventitré individui sono stati tratti in arresto in seguito a disordini di durata prolungata che hanno coinvolto le forze dell’ordine irlandesi. Centinaia di manifestanti si sono radunati nei pressi dell’ingresso dell’hotel Citywest, situato nella zona occidentale della capitale e adibito all’accoglienza di richiedenti asilo, in seguito ad una presunta aggressione sessuale commessa nei confronti di una bambina di dieci anni nelle immediate vicinanze nelle prime ore di lunedì.

Un uomo di ventisei anni, le cui generalità non sono state divulgate in conformità alle normative vigenti in materia di violenza sessuale nella Repubblica d’Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l’accusa di aver perpetrato il presunto reato. Si ritiene che l’individuo sia un richiedente asilo. Sei arresti erano già stati effettuati durante i disordini verificatisi nella serata di martedì, a seguito dei quali le forze dell’ordine avevano garantito una “risposta decisa” in caso di persistenza della violenza. Al momento dell’accaduto, la vittima era sotto la tutela dello Stato.

🇮🇪 It’s chaos here at the Citywest migrant hotel pic.twitter.com/ZtspFILAkn — Keith Woods (@KeithWoodsYT) October 21, 2025

Il Primo Ministro Micheál Martin ha definito l’episodio “un fatto estremamente grave e molto serio”. Davanti al Parlamento, ha riconosciuto la “rabbia e la preoccupazione” diffuse nel Paese, sottolineando al contempo il dovere dello Stato di proteggere la bambina e di impedire che l’odio prevalga.

Negli ultimi anni, episodi analoghi hanno scosso anche il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dove proteste anti-migranti hanno preso di mira hotel destinati all’accoglienza di richiedenti asilo.

Martedì scorso, un primo gruppo di manifestanti aveva già dato fuoco a un furgone della polizia. Le autorità avevano preannunciato una “risposta decisa” a ulteriori episodi di violenza, e così è stato.



