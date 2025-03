Rissa tra bambini di 10 anni, arrivano i genitori ma anche loro finiscono per litigare

Un episodio di violenza tra giovanissimi ha sconvolto il pomeriggio di martedì scorso a Bolzano, in via Palermo. Due bambini, entrambi di appena 10 anni, sono stati protagonisti di una rissa in strada che ha richiesto l’intervento della polizia. La situazione, già grave per la giovane età dei coinvolti, è ulteriormente degenerata con l’arrivo dei genitori, che hanno iniziato a litigare tra loro, arrivando quasi alle mani.





La segnalazione è giunta alla centrale operativa della polizia da parte di alcuni passanti, preoccupati per la scena che si stava svolgendo sotto i loro occhi. Quando gli agenti della squadra Volanti sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte ai due ragazzini che si picchiavano con estrema violenza. Nonostante l’età, i bambini si stavano affrontando con modalità che hanno lasciato interdetti i presenti.

Dopo aver separato i due piccoli e riportato una relativa calma, i poliziotti hanno scoperto che uno dei bambini aveva con sé uno spray urticante al peperoncino. Questo era stato utilizzato poco prima contro l’altro, provocandogli forti irritazioni e bruciore agli occhi. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per prestare soccorso al minore ferito.

Mentre i sanitari si occupavano del bambino colpito dallo spray, sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i genitori di entrambi i minori. Tuttavia, invece di contribuire a calmare gli animi, gli adulti hanno iniziato a discutere animatamente. Gli insulti reciproci sono rapidamente sfociati in un alterco che ha rischiato di trasformarsi in una rissa vera e propria. Anche in questo caso, è stato necessario l’intervento della polizia per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti sono riusciti a separare i due gruppi familiari e a riportare l’ordine.

Considerata l’età dei bambini, non sono stati adottati provvedimenti penali nei loro confronti. Tuttavia, viste le circostanze e la gravità dell’episodio, la vicenda è stata segnalata ai servizi sociali. Saranno loro a valutare eventuali interventi futuri per tutelare i minori coinvolti e prevenire episodi simili.

Questo caso mette in evidenza una situazione preoccupante non solo per il comportamento dei bambini, ma anche per l’atteggiamento dei genitori, incapaci di gestire la situazione in modo costruttivo. La polizia ha sottolineato l’importanza di un intervento educativo da parte delle famiglie, auspicando che la segnalazione ai servizi sociali possa portare a un supporto adeguato per tutte le persone coinvolte.

L’episodio di Bolzano si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso il comportamento giovanile e il ruolo delle famiglie nella gestione di conflitti. Non è la prima volta che situazioni simili vengono segnalate, ma raramente si assiste a dinamiche così gravi e complesse, che coinvolgono sia i minori che gli adulti.