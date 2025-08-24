Rita De Crescenzo, vita da tiktoker in salita: esclusa dai concerti e dalla politica





C’è chi dice che Rita De Crescenzo potrebbe buttarsi in politica, magari candidarsi alle Regionali in Campania questo autunno. Altri invece dicono: ma scherziamo? Sta una favola così, macina soldi tra TikTok e serate a pagamento, perché rischiare? Solo che, diciamocelo, la realtà per Rita sta diventando parecchio più complicata. Tipo un “paradosso della popolarità”, roba che Murphy ci avrebbe scritto una legge sopra: più famosa diventi, più rogne hai.





L’estate? Una tristezza, per l’ex paladina degli ormeggiatori di Mergellina (che poi è pure il mestiere del marito, per dire). Da quando ha mollato tutto per tuffarsi a capofitto su TikTok, sembra che ogni cosa che fa si trasformi in polverone. Un esempio? Appena messa piede nel Consiglio regionale (accompagnata dal tiktoker-commerciante Angelo Napolitano) per salutare il consigliere Pasquale Di Fenza, si è beccata una raffica di commenti velenosi. E chi ci ha rimesso? Il politico di Marano, che è finito pure fuori da “Azione” per volere di Calenda. Insomma, una visita che ha fatto più danni di un uragano.

Ecco, Rita ormai è vista – a torto o a ragione, chi può dirlo – come la regina del trash napoletano. Chi le sta vicino deve mettere in conto di portarsi dietro questa nomea come un fardello. Pensare che un partito, in una campagna elettorale breve e infuocata, si prenda in squadra un personaggio così, sperando di trasformare follower in voti… mah, sembra davvero fantascienza.

E non è solo la politica a voltarle le spalle. Pure il lavoro vero, quello degli eventi pagati (oltre ai soldi di TikTok, ovvio), comincia a scricchiolare. Qualche giorno fa, il sindaco di Forio d’Ischia ha cancellato una sua esibizione, perché – parole sue – non si addiceva al luogo. Idem pochi giorni dopo a Pinetamare, Castel Volturno: doveva cantare a fine mese, aveva già invitato mezzo paese, ma nada. Il sindaco ha storto il naso e la serata è svanita nel nulla, puff.

E ora Rita, che fa? Dice che c’è troppo odio contro di lei. Ma mica lo dice su TikTok, eh, usa il vecchio, caro comunicato stampa: “Ho paura. Basta odio, basta violenza mediatica. Sono un personaggio sopra le righe, lo so, ma quello che sta succedendo non è giusto”. Sembra davvero che la popolarità, a certi livelli, sia più una condanna che una benedizione.



