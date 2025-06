Ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo in un canale a Modena. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e identificarlo

Un tragico ritrovamento è avvenuto nella serata di venerdì 20 giugno a Modena, dove un passante ha scoperto il corpo privo di vita di un giovane uomo in un canale situato nel quartiere Torrazzi. L’identità della vittima rimane al momento sconosciuta e le autorità stanno lavorando per ricostruire le circostanze del decesso.





Il cadavere è stato individuato in una zona caratterizzata da una vegetazione fitta e spontanea. Secondo le prime informazioni disponibili, il corpo era riverso con il volto nell’acqua, dettaglio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme da parte del cittadino che lo ha trovato.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e la squadra della Scientifica per effettuare i rilievi necessari. L’area è stata prontamente isolata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. È stato inoltre informato il magistrato di turno, che ha coordinato le prime fasi dell’indagine.

Il recupero del corpo si è rivelato particolarmente complesso e si è protratto fino a tarda notte. Grazie all’autoscala dei Vigili del Fuoco, la salma è stata infine estratta dal canale e successivamente trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, sul posto, gli investigatori hanno continuato a raccogliere elementi utili per chiarire cosa sia accaduto.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte. I primi esami visivi sul corpo hanno rivelato segni di decomposizione, suggerendo che il decesso potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. Tuttavia, sarà l’autopsia, prevista nelle prossime ore, a fornire risposte più precise sia sulle cause della morte che su eventuali segni riconducibili a violenza o altre dinamiche.

Le autorità stanno anche cercando di identificare la vittima, descritta come un uomo giovane, ma al momento non sono emersi dettagli utili sulla sua identità. Gli investigatori stanno vagliando tutte le segnalazioni di persone scomparse nella zona e analizzando eventuali elementi rinvenuti sul luogo del ritrovamento che possano aiutare a risalire alla sua identità.

Il quartiere Torrazzi, dove è stato rinvenuto il corpo, è una zona periferica di Modena, caratterizzata da aree verdi e canali. Gli abitanti della zona sono stati interrogati dagli inquirenti per cercare di raccogliere informazioni utili, ma al momento non sembrano esserci testimoni diretti dell’accaduto.

Le indagini proseguono senza sosta per far luce su questo inquietante episodio. La Polizia invita chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le autorità competenti. Gli sviluppi delle prossime ore saranno fondamentali per comprendere se si tratta di un tragico incidente, di un gesto volontario o di un atto criminale.