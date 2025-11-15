Robbie Williams: “Sto diventando cieco a causa di un farmaco che assumo per dimagrire”





Robbie Williams, il noto cantante britannico, ha recentemente espresso preoccupazione per la sua salute visiva, segnalando un deterioramento della vista che ha notato negli ultimi mesi. L’artista, che ha compiuto cinquantuno anni, ha collegato questo problema a un farmaco che sta assumendo per perdere peso, ritenendo che possa essere un effetto collaterale del trattamento. Questo problema non solo sta influenzando la sua vita quotidiana, ma sta anche avendo un impatto significativo sulle sue performance musicali.





Williams ha iniziato a ricevere iniezioni di Mounjaro, un farmaco che contiene il principio attivo Semaglutide, per aiutare nella gestione del peso. Tuttavia, di recente è emerso un legame tra l’uso di questo principio attivo e una condizione oculare che può portare alla cecità. In un’intervista rilasciata a The Sun, Williams ha dichiarato: “Sono stato uno dei primi ad assumere questi farmaci e ho notato che la mia vista non è più buona.” Questa dichiarazione sottolinea la sua volontà di sensibilizzare il pubblico riguardo ai potenziali rischi associati all’uso di tali farmaci.

L’artista ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in guardia coloro che potrebbero considerare l’uso di farmaci simili per la perdita di peso. “Voglio mettere in guardia le persone sui potenziali rischi, assicuratevi di fare le vostre ricerche,” ha aggiunto. Questo approccio riflette una crescente consapevolezza riguardo agli effetti collaterali che possono derivare da trattamenti apparentemente innocui.

Williams ha anche descritto come il suo problema di vista stia influenzando la sua vita quotidiana. Ha rivelato che la sua vista è peggiorata drasticamente e ha affermato: “Non credo sia l’età, dipende dai farmaci.” Un episodio che ha colpito particolarmente il cantante è stato quando, assistendo a una partita di football americano, ha visto i giocatori come “solo delle macchie su un campo verde davanti a me.” Questa esperienza ha evidenziato quanto possa essere debilitante la sua condizione.

Inoltre, il problema visivo ha avuto ripercussioni anche durante i suoi concerti, dove la connessione con il pubblico è sempre stata fondamentale per lui. Williams ha condiviso un momento toccante, spiegando: “C’è questa cosa che faccio ogni sera: canto She’s The One a una ragazza. Nell’ultimo tour guardavo nella direzione di queste donne che stavano vivendo un’esperienza per loro ovviamente incredibile, ma non sapevano che non riuscivo a vederle.” Questa ammissione evidenzia la difficoltà di mantenere un contatto visivo con i fan, un elemento cruciale per un artista dal vivo.

Nonostante le sue preoccupazioni, Robbie Williams ha affermato che continuerà a utilizzare il farmaco, mostrando una determinazione sorprendente. “Continuerò fino a quando non avrò perso completamente la vista da un occhio,” ha dichiarato, lasciando intravedere la sua lotta personale con il problema. Questa decisione solleva interrogativi sulle priorità di salute e benessere di un artista che ha dedicato la sua vita alla musica e alla performance.

La situazione di Williams si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso gli effetti collaterali dei farmaci per la perdita di peso, che hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni. Molti esperti e professionisti della salute stanno avvisando i pazienti sui rischi associati a questi trattamenti, esortando a una valutazione attenta e informata prima di intraprendere tali percorsi terapeutici.



