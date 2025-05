Robert Francis Prevost, 69 anni, statunitense e appartenente all’ordine di Sant’Agostino, è stato eletto papa al quarto scrutinio del conclave e ha scelto il nome Leone XIV.

Il conclave ha eletto Robert Francis Prevost come nuovo papa, che prenderà il nome di Leone XIV. Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, nello stato dell’Illinois, il nuovo pontefice ha 69 anni ed è stato nominato cardinale da papa Francesco nel 2023. Fino a pochi giorni prima della sua elezione, ricopriva il ruolo di prefetto del Dicastero dei Vescovi, una posizione di grande responsabilità che prevede la supervisione della selezione dei vescovi a livello globale.





Prevost appartiene all’ordine di Sant’Agostino, una comunità religiosa in cui ha emesso i voti nel 1981. In seguito, ha assunto il ruolo di priore generale per due mandati consecutivi, guidando l’ordine a livello internazionale. La sua esperienza missionaria in Perù lo ha reso particolarmente sensibile a temi sociali e ambientali, aree in cui è considerato vicino alle posizioni progressiste di papa Francesco. È noto per il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro il cambiamento climatico.

Nonostante le sue posizioni progressiste su alcuni temi, il nuovo papa ha mantenuto una linea più conservatrice su altre questioni. Ha espresso la sua contrarietà al coinvolgimento delle donne in ruoli clericali e ha assunto una posizione tradizionale nei confronti della comunità LGBT+. Questi aspetti del suo pensiero riflettono una visione complessa e articolata, che unisce elementi di innovazione e conservatorismo.

La sua elezione arriva in un momento delicato per la Chiesa cattolica, che continua a confrontarsi con scandali legati agli abusi sessuali del clero. Prevost è stato coinvolto in due casi distinti: uno negli Stati Uniti e uno in Perù. In entrambi i casi, è stato accusato di non aver gestito adeguatamente le indagini o di aver coperto preti colpevoli di abusi. Queste accuse hanno sollevato interrogativi sulla sua gestione delle situazioni di crisi all’interno della Chiesa.