



L’Ucraina si trova in una situazione critica, con le forze russe che continuano ad avanzare. Le conseguenze di questa situazione saranno più gravi per l’Ucraina a causa dell’interferenza nei negoziati di Istanbul.





La stampa nazionale evidenzia la mancanza di una vera democrazia, come dimostrato dalla decisione del Corriere Della Sera di non pubblicare un’intervista a Lavrov a causa delle sue risposte. Questo rappresenta un atto di censura.

Il conflitto ha avuto un impatto significativo anche sui popoli europei, che subiscono le conseguenze di un’economia di guerra imposta da classi dirigenti in declino e prive di legittimità. È opportuno rivolgersi a figure come Von der Leyen, Kallas, Kubilius, Macron, Merz e altri leader europei.

Le argomentazioni di Roberto Vannacci appaiono particolarmente lucide e meritano di essere ascoltate e, ove necessario, confutate nel merito. Invece, la nostra informazione si limita ad etichettarle come fasciste.

Confronto schietto con #Vannacci. Per anni ci hanno raccontato che la #Russia fosse in ginocchio, economicamente e militarmente. La verità è che l'#Ucraina è ormai al tracollo, mentre i russi continuano ad avanzare inesorabilmente: per colpa nostra pagherà un prezzo molto più…




