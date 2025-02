Roccaraso, Parenzo allontana Anthony Sansone: “Mi ha chiesto un compenso, io non pago nessuno”

Nel corso della puntata del 3 febbraio de L’aria che tira, un acceso scontro tra il tiktoker Anthony Sansone e l’onorevole Francesco Emilio Borrelli ha acceso la discussione, culminando con l’intervento del conduttore David Parenzo.





Grande tensione a L’aria che tira durante la puntata di lunedì 3 febbraio, quando David Parenzo ha ospitato il giornalista Antonello Caporale, l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, e il tiktoker Anthony Sansone, uno degli organizzatori delle gite low-cost a Roccaraso. Durante il dibattito sui fatti avvenuti nella località sciistica abruzzese, Sansone ha colto l’occasione per lanciare un attacco diretto e deliberato verso Borrelli, accusandolo di non voler parlare di una vicenda riguardante sua madre: “Perché non parliamo degli immigrati a casa di sua madre?”.

Sansone faceva riferimento a una vicenda di cronaca passata che ha coinvolto la madre dell’onorevole Borrelli, un argomento che quest’ultimo ha trattato pubblicamente più volte, dichiarando: “Attaccano lei per attaccare me”. La domanda di Sansone, tuttavia, ha subito suscitato la reazione di Parenzo, che ha prontamente preso la parola e rimesso a posto il tiktoker.

Le parole di David Parenzo

Parenzo, visibilmente arrabbiato, ha fermato Sansone, dicendo: “Mi scusi Sansone, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per fare regolamenti di conti che non hanno nulla a che vedere con il tema della puntata. Mi guardi bene, Sansone, se viene qui per fare il suo attacco a Borrelli, io la mando in quel paese”. Ha aggiunto anche che, in precedenza, Sansone gli aveva chiesto un gettone di presenza, ma Parenzo aveva risposto di non pagare nessuno per partecipare al programma. “Se viene qui a fare i cazzi suoi, non lo accetto”, ha concluso il conduttore.

Anche Borrelli ha voluto dare la sua opinione sull’incidente, spiegando: “Io li conosco bene. Alcuni di loro hanno rapporti diretti con la criminalità. Quello che ha fatto il signore è stato solo mettere un messaggio che cerca di fermare l’idea di proporre un modello diverso. Questo è il loro modello”.

L’incidente ha suscitato forti reazioni sia tra il pubblico che tra gli altri ospiti, con il conduttore che ha voluto chiarire il limite tra il racconto di fatti e l’uso della trasmissione per attacchi personali.