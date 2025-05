Rocco Siffredi, sotto accusa per abusi, celebra 32 anni di nozze con Rosa Caracciolo: “Supereremo anche questa”

Rocco Siffredi è al centro di una bufera mediatica dopo le accuse di molestie mosse nei suoi confronti da alcune attrici del mondo del cinema per adulti. Tuttavia, il celebre attore ha scelto di celebrare un importante traguardo personale: i 32 anni di matrimonio con Rosa Caracciolo, il cui vero nome è Rozsas Tassi. La coppia, nonostante le difficoltà, ha condiviso un messaggio di speranza e amore sui social.





In occasione del loro anniversario, i due hanno pubblicato una foto del passato accompagnata da un messaggio su Instagram. “Oggi 32 anni amore mio. Abbiamo resistito a tanto, resisteremo anche a questo”, hanno scritto, riferendosi chiaramente al momento complicato che stanno attraversando. Le accuse rivolte a Rocco Siffredi non solo hanno avuto un forte impatto sulla sua carriera, ma sembrano aver coinvolto anche la sua famiglia.

La situazione è ulteriormente peggiorata dopo che il figlio della coppia, Lorenzo Tano, è stato eliminato dal programma televisivo “L’Isola dei Famosi” dopo meno di una settimana dall’inizio della sua partecipazione. La madre, Rosa Caracciolo, ha espresso il suo disappunto sui social, scrivendo: “Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato”. Le sue parole lasciano trasparire amarezza e delusione.

Poco prima dell’eliminazione del figlio, lo stesso Rocco Siffredi aveva rivolto critiche al programma televisivo “Le Iene” e alla giornalista Roberta Rei, accusandoli di aver alimentato un clima di odio nei suoi confronti. In un post su Instagram, l’attore ha dichiarato: “Roberta Rei l’anno scorso il suo colpo di fortuna, le scuse a una giornalista davanti alla sua telecamera gli regalarono il servizio più visto dell’anno e allora quale miglior occasione per farci una bella serie. L’anno scorso su Netflix ero il Supereroe dai Super Poteri ora sempre su una serie televisiva ma da stupratore”.

Nel lungo messaggio, Siffredi ha voluto difendersi dalle accuse, sostenendo di essere stato frainteso e ingiustamente attaccato: “Cara Roberta ho amato e amo le donne tutta la mia vita, ho passato la maggior parte del mio tempo ad essere orgogliosamente l’oggetto di desiderio delle donne e non solo, la tua corsa a voler diventare la paladina delle donne a tutti i costi creando solo odio nei miei confronti e purtroppo tanta sofferenza alla mia famiglia non ti fa’ onore pensavo veramente che tu fossi come ti descrisse il tuo collega Filippo una persona di gran valore umano, cara Roberta sappi che io sono e sarò sempre un vero PORNOSTAR e non uno stupratore”.

Le accuse mosse contro Rocco Siffredi da parte di alcune attrici del settore pornografico sono state oggetto di diversi servizi televisivi andati in onda su “Le Iene”, programma condotto da Veronica Gentili. L’attore ha più volte ribadito che le testimonianze riportate sarebbero “non verificabili” e che i servizi avrebbero creato solo “odio” nei suoi confronti.

Mentre la vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica e i media, Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo cercano di mantenere saldo il loro rapporto. La coppia, che ha costruito una famiglia insieme, sembra determinata a superare anche questa fase difficile. Con il loro messaggio condiviso sui social, hanno voluto sottolineare la forza del loro legame e la volontà di affrontare insieme le sfide che si presentano.

La storia di Rocco Siffredi, noto per essere una delle figure più iconiche del cinema per adulti, è ora al centro di un acceso dibattito. Le accuse e le dichiarazioni rilasciate stanno dividendo l’opinione pubblica tra chi lo sostiene e chi invece lo critica aspramente. Tuttavia, l’attore sembra deciso a difendere la propria reputazione e quella della sua famiglia.

Le parole pronunciate da Siffredi e dalla moglie in occasione del loro anniversario rappresentano un momento di riflessione in un periodo particolarmente complesso per la coppia. Nonostante le difficoltà, entrambi sembrano intenzionati a guardare avanti con determinazione e speranza.