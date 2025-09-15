Roma, bimbo di 8 anni picchiato da tre coetanei alla festa di compleanno: si cercano i genitori





Sono in corso le indagini della Polizia di Stato sul grave episodio avvenuto venerdì pomeriggio al parco delle Magnolie, in zona Serpentara, periferia di Roma, dove un bambino di appena otto anni è stato violentemente picchiato da tre coetanei di sette, nove e undici anni.





I piccoli aggressori sono stati già identificati, ma, essendo minori di 14 anni, non sono imputabili. Per questo le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai genitori, per chiarire se al momento dei fatti fossero presenti o se i tre si trovassero da soli nel parco. Alcuni testimoni hanno riferito che i bambini impugnavano un oggetto di ferro con il quale avrebbero colpito la vittima.

Nonostante la gravità dell’aggressione, le condizioni del bambino non destano preoccupazioni: trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I, è stato sottoposto a un intervento al volto per suturare le ferite riportate, tra cui un profondo taglio al labbro. Dopo le cure, è stato dimesso. I medici hanno precisato che non è in pericolo di vita, anche se lo shock subito è stato significativo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato mentre il bambino festeggiava il compleanno insieme ad alcuni amici, giocando a pallone. Per ragioni ancora da chiarire, i tre coetanei lo hanno avvicinato e colpito ripetutamente fino a ridurlo a terra sanguinante.

Le cause dell’aggressione non sono ancora note e restano al vaglio degli investigatori. È praticamente certo che verrà trasmessa un’informativa alla Procura dei Minorenni di Roma, che sarà aggiornata sull’accaduto. Non si esclude che possano essere i genitori dei tre aggressori a dover rispondere delle eventuali responsabilità, soprattutto legate alla vigilanza sui figli.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nel quartiere e rilanciato il dibattito sulla violenza minorile e sull’importanza del controllo da parte delle famiglie.



