Roma, incidente tra due auto a Trastevere: morto un 67enne, ferito un 33enne portato in ospedale

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte nel cuore di Roma, precisamente nel rione Trastevere. Nelle prime ore dell’alba, poco dopo le 4:30, due automobili si sono scontrate violentemente all’incrocio tra via Ettore Rolli e via Carlo Porta.





Le conseguenze dello scontro sono gravi: un uomo italiano di 67 anni ha perso la vita sul colpo. Un secondo automobilista, un 33enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. La violenza dell’impatto è stata tale da coinvolgere e danneggiare anche altre vetture in sosta nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno assicurato l’area e avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Al momento, le cause dello scontro non sono state ancora accertate.

A seguito dell’evento, è stata disposta la chiusura temporanea di via Ettore Rolli, nel tratto compreso tra via Carlo Porta e via Cesare Pascarella, per consentire i soccorsi e i rilievi dei tecnici. La viabilità nell’area risulta pertanto modificata, con possibili rallentamenti.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nella Capitale, in particolare negli incroci dei quartieri centrali. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della collisione.