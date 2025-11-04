Roma, muore l’operaio intrappolato undici ore nella Torre dei Conti





Secondo fonti sanitarie, Octay Stroici, l’operaio che era rimasto intrappolato per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti, è deceduto presso l’ospedale Umberto I. Il crollo della torre, situata all’incrocio tra largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali a Roma, è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, mentre erano in corso lavori di restauro. Un secondo crollo si è verificato poco dopo, intorno alle 12:45, durante le operazioni di soccorso.





Un altro operaio, di nazionalità romena, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Fortunatamente, è cosciente e in grado di comunicare, sebbene abbia subito una frattura al naso. Entrambi gli operai lavoravano per una ditta di appalti e costruzioni con sede nel quartiere Prati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le unità specializzate Usar dei Vigili del Fuoco, esperte nel soccorso tra le macerie. La procura ha avviato un’indagine per disastro colposo. I soccorritori sono riusciti a comunicare con l’operaio intrappolato, mentre la moglie si trovava presente sul luogo dell’incidente.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, affermando: “Seguo con profonda apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo.” Ha inoltre ringraziato gli operatori delle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per il loro coraggio e professionalità.

Le unità Usar dei Vigili del Fuoco hanno utilizzato mezzi speciali, come gli Elephant per aspirare i detriti, e droni per individuare dall’alto la posizione dell’operaio e monitorare eventuali situazioni di rischio. Per facilitare le operazioni, l’intera area è stata illuminata dai mezzi dei Vigili del Fuoco.

I vigili del fuoco sono attualmente all’interno della Torre dei Conti, dove continuano a rimuovere i detriti sia con aspiratori sia manualmente. Durante le operazioni, i soccorritori hanno tentato di comunicare con l’operaio intrappolato, dicendogli: “Stiamo arrivando.” Mentre i vigili operavano, si è potuta osservare una leggera nube di polvere fuoriuscire dalle finestre della torre.

Il primo crollo è avvenuto mentre erano in corso lavori di ristrutturazione della torre, costruita nel 1238 da Papa Innocenzo III, finanziati con fondi del Pnrr. Uno degli operai, di 64 anni, ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Altri due operai, con ferite lievi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Tre operai sono stati bloccati in alto dopo il crollo, ma sono stati messi in sicurezza. Un pompiere ha riportato problemi agli occhi a causa della polvere e dei detriti sollevati.

Per facilitare le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un lampione, creando più spazio per i mezzi di soccorso. Sul luogo sono presenti anche gli agenti della Polizia di Roma Capitale e sono intervenuti il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Le strade di accesso all’area sono state chiuse e i carabinieri stanno indagando per determinare le cause del crollo.

Un secondo crollo si è verificato poco prima delle 13, durante le operazioni di soccorso. Fortunatamente, i vigili del fuoco che stavano intervenendo non hanno subito ferite, ma la situazione dell’operaio intrappolato potrebbe essersi complicata. I soccorritori hanno tentato di liberare l’accesso a una delle finestre, ma hanno dovuto abbandonare questa strategia a causa della fragilità della struttura.

Il progetto di restauro della Torre dei Conti, che include interventi di recupero strutturale e messa in sicurezza, è gestito dalla Sovrintendenza Capitolina e ha un costo di 6.900.000 euro, finanziato con fondi del Pnrr. La durata dei lavori è prevista dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2026. Il progetto mira a valorizzare il bene e a renderlo fruibile al pubblico, in particolare come sede museale dedicata ai Fori Imperiali.

La Torre dei Conti è stata abbandonata per trent’anni, come evidenziato da un residente della zona, Romano Cruciani, che ha osservato l’assenza di lavori di manutenzione. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del crollo, coinvolgendo la polizia giudiziaria specializzata in infortuni sul lavoro. Gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e accertare le cause del crollo.



