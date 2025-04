Roma, orrore in cucina: escrementi di topi e blatte sugli attrezzi, scattano le chiusure

Le condizioni igieniche precarie hanno portato alla chiusura di due tavole calde nel XIV Municipio di Roma, situate nelle zone di Balduina e Torrevecchia. La Polizia Locale di Roma Capitale ha condotto ispezioni che hanno rivelato una situazione allarmante: blatte, escrementi di topo, grasso che colava dalle pareti e attrezzi da cucina coperti di sporcizia.





Nella struttura di Torrevecchia, gli agenti hanno riscontrato “pessime condizioni di attrezzature e piani di lavoro, pareti e soffitti con segni di ingiallimento, percolamento di grasso e distaccamento dell’intonaco, presenza di blatte morte ed escrementi di roditori.” Anche i dispositivi refrigeranti, tra cui un pozzetto congelatore, erano in pessimo stato, con parti arrugginite e guarnizioni danneggiate. Il titolare è stato multato di 7.000 euro e l’attività è stata chiusa.

A Balduina, la situazione non era migliore. Anche qui, le condizioni igieniche erano inaccettabili, con una forte presenza di blatte. La tavola calda è stata chiusa e il proprietario dovrà pagare una multa di circa 9.000 euro per le numerose irregolarità riscontrate.

Entrambe le attività rimarranno chiuse fino a quando non verranno sanificate e riportate a condizioni igieniche accettabili. La presenza di escrementi di topo rappresenta un grave rischio per la salute sia dei clienti che del personale, rendendo urgente la necessità di interventi di pulizia e manutenzione.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per garantire che le norme igieniche siano rispettate, proteggendo così la salute pubblica. Il caso evidenzia l’importanza di mantenere standard elevati nei locali di ristorazione per evitare potenziali pericoli per la salute dei consumatori.