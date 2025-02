Rosalinda Cannavò risponde a Maria Teresa Ruta: “Non chiamarmi Adua e smetti di parlare di me, ora ho una figlia e un compagno”

Durante la recente edizione del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha sollevato polemiche con alcune affermazioni riguardanti Helena Prestes e il legame tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ruta ha insinuato che Helena stesse cercando di replicare la dinamica che si era creata tra Dayane e Rosalinda, affermando: “Forse a Helena è balenata l’idea di fare questa ship come fece Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco”. Helena ha prontamente risposto, negando il collegamento: “Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi, di Dayane e di Rosalinda. Non c’entra niente”.





In seguito, Rosalinda Cannavò ha espresso il suo disappunto per l’uso del suo nome d’arte, Adua Del Vesco, in un messaggio di gratitudine nei confronti di Helena: “Grazie per avermi almeno tu chiamata Rosalinda. Persone che hanno vissuto sei mesi con me e sanno il mio trascorso, continuano a chiamarmi Adua. Non ho parole”.

In una serie di storie su Instagram, Rosalinda ha chiarito ulteriormente la situazione, affermando: “Vorrei ricordare a qualcuno – ogni riferimento è puramente casuale – che io non mi chiamo più Adua. Chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare poco di me, soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido. Quindi anche meno”. Alcuni utenti hanno notato che il suo profilo Instagram è ancora sotto il nome di Adua Del Vesco, ma Rosalinda ha spiegato: “Sul mio Instagram c’è scritto Adua Del Vesco perché non posso cambiarlo. La soluzione sarebbe eliminare l’account. Ok? Però c’è scritto anche Rosalinda Cannavò in grande”.