Rossi e Marquez si incrociano in pista in Austria: nessuno sguardo tra i due





L’incontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez durante il Gran Premio d’Austria ha attirato l’attenzione degli appassionati di MotoGP e dei media internazionali. I due piloti, protagonisti di una delle rivalità più accese nella storia del motociclismo, si sono incrociati nella zona della pit-lane senza scambiarsi nemmeno uno sguardo. L’episodio si è verificato poco prima della gara Sprint sul circuito di Spielberg, noto come Red Bull Ring.





Da un lato, Marquez, visibilmente concentrato, si dirigeva verso la griglia di partenza con occhiali da sole e capo chino, apparentemente assorto nei suoi pensieri. Dall’altro, Rossi, nove volte campione del mondo, si trovava sul circuito per visitare il team VR46, squadra da lui fondata. Le immagini dell’incrocio tra i due sono state catturate da un video ufficiale della MotoGP e hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando speculazioni su vecchie tensioni mai del tutto risolte.

Interrogato sull’accaduto, Marc Marquez ha minimizzato l’episodio, dichiarando: “Non mi sono proprio accorto di lui, ve lo assicuro. In realtà ero solo molto concentrato sulla gara. Avevo gli occhiali di sole e tenevo lo sguardo basso. L’ho visto passare una volta, perché puoi vederlo con il cappellino giallo quando entri nel box e in situazioni del genere. Ma in quel momento non l’ho visto”. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “È un piacere per i tifosi e per il motociclismo che Valentino sia in circuito per stare accanto alla sua squadra”.

Le parole di Marquez non sono bastate a placare le speculazioni. Molti hanno interpretato il gesto come un segnale di freddezza intenzionale, legato alla storica rivalità tra i due campioni. Questa tensione risale al 2015, quando un acceso scontro tra i due segnò una frattura che non è mai stata completamente sanata. Durante quella stagione, gli episodi controversi culminarono in un duello sul circuito di Sepang, in Malesia, che vide Rossi accusare Marquez di aver interferito deliberatamente nella lotta per il titolo mondiale contro Jorge Lorenzo.

Da allora, il rapporto tra Rossi e Marquez è rimasto teso, con scambi di dichiarazioni al vetriolo e gesti che hanno alimentato la narrativa di una rivalità tossica. Sebbene entrambi abbiano cercato di smorzare le polemiche nel corso degli anni, episodi come quello avvenuto al Red Bull Ring riportano alla luce vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Nemmeno Jorge Lorenzo, ex collega di entrambi e ora commentatore per DAZN Spagna, ha voluto sbilanciarsi sull’accaduto. Il tre volte campione del mondo ha osservato l’episodio con neutralità, limitandosi a sottolineare: “Il cabroncito aveva lo sguardo rivolto verso terra”.

La presenza di Valentino Rossi al Gran Premio d’Austria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Il “Dottore”, ritiratosi dalla MotoGP nel 2021, continua a essere una figura centrale nel mondo delle corse grazie al suo impegno con il team VR46 e alla sua influenza nel motociclismo moderno. Tuttavia, il suo incontro (o mancato incontro) con Marc Marquez ha riacceso i riflettori su una rivalità che ha segnato un’era.

La MotoGP prosegue la sua stagione con emozioni e colpi di scena, ma episodi come questo dimostrano che le storie personali dei piloti continuano a giocare un ruolo significativo nell’interesse del pubblico. La frattura tra Rossi e Marquez, iniziata quasi un decennio fa, sembra destinata a rimanere una parte indelebile della loro eredità sportiva.

Il Gran Premio d’Austria non ha solo offerto spettacolo in pista ma anche fuori, alimentando discussioni e dibattiti che vanno ben oltre i risultati della gara. Con la MotoGP sempre più seguita e mediatizzata, ogni gesto o comportamento dei piloti viene analizzato nei minimi dettagli, dimostrando quanto il motociclismo sia anche una questione di personalità e relazioni umane.



