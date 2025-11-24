Ruba il cellulare a un 19enne, ma viene rincorso e preso a calci: ladro in condizioni gravissime





Un episodio violento ha avuto luogo nella serata di domenica 23 novembre, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Un uomo di circa 30 anni è attualmente ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Fatebenefratelli. Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe stata aggredita da un 19enne dopo aver tentato di rubare il suo cellulare. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20, quando il presunto ladro ha cercato di sottrarre il telefono a un giovane di origini ucraine all’interno di un fast food.





Dopo essersi accorto del furto in corso, il 19enne ha rincorso il ladro, dando inizio a una violenta scazzottata. I momenti di tensione sono stati ripresi in alcuni video che circolano online, nei quali si può osservare come un amico del 19enne sia intervenuto nella rissa. Questo secondo giovane ha colpito il presunto ladro con un calcio al petto, facendolo cadere a terra. Nonostante il ragazzo fosse già a terra, l’aggressore ha continuato a colpirlo, infierendo con un calcio al volto prima di allontanarsi dalla scena.

I passanti, testimoni della scena, hanno prontamente soccorso l’uomo a terra, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La situazione ha richiesto un intervento immediato, e l’uomo, la cui identità rimane sconosciuta poiché privo di documenti, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, e le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria e di Stato. Questi ultimi hanno avviato un’indagine sull’accaduto e hanno denunciato il 19enne per lesioni gravi. La violenza di questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, evidenziando nuovamente i problemi legati alla sicurezza pubblica in aree affollate di Milano.

L’aggressione è avvenuta in un contesto urbano molto frequentato, dove la presenza di turisti e pendolari è costante. La Stazione Centrale di Milano è un nodo cruciale per il trasporto in Italia, e gli episodi di violenza in tali luoghi possono generare un clima di insicurezza tra i cittadini e i visitatori. Questo evento non è isolato, e si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazioni riguardo alla criminalità e alla sicurezza nelle grandi città italiane.

Le autorità stanno ora esaminando i filmati di sorveglianza della zona per ottenere ulteriori dettagli sull’incidente e per identificare eventuali complici del 19enne. La polizia sta anche raccogliendo testimonianze da parte di coloro che erano presenti al momento della rissa, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto.



