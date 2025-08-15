Ryanair attende Paolo Ruffini in ritardo: l’attore si scusa con i passeggeri prima della partenza





Un episodio curioso ha coinvolto un volo Ryanair qualche giorno fa, quando i passeggeri hanno dovuto attendere in pista prima della partenza. Il motivo del ritardo è stato l’attesa per Paolo Ruffini, attore e presentatore italiano, che ha tardato di alcuni minuti. L’attore, visibilmente dispiaciuto, si è scusato pubblicamente con i presenti, mostrando grande rispetto nei confronti dei passeggeri.





Il momento è stato immortalato in un video pubblicato su TikTok, accompagnato dalla didascalia: “Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini”. Il contenuto ha generato commenti divertiti e comprensivi da parte degli utenti. Nel filmato, si vede Ruffini, posizionato nelle prime file dell’aereo, mentre si rivolge ai passeggeri con un’espressione contrita e porge le sue scuse.

I passeggeri sembrano aver preso l’inconveniente con filosofia, dimostrando serenità e comprensione. Alcuni, addirittura, hanno risposto con un sorriso e hanno ringraziato l’attore per il gesto di scuse. Tra i commenti al video, c’è chi ha sottolineato che episodi simili possono capitare a chiunque, famoso o meno. Un utente ha scritto: “È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa.” Un altro ha aggiunto: “Paolo sia uno di noi, uno dei pochi che è rimasto umile e che fa tanto in prima persona per chi è meno fortunato e poi viaggia col popolo mica in business.”

Nonostante l’episodio abbia suscitato simpatia tra i passeggeri e gli utenti di TikTok, la politica di Ryanair in caso di ritardo al gate di imbarco è chiara. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della compagnia aerea, se un passeggero arriva al gate dopo la chiusura dell’imbarco, non gli sarà permesso salire a bordo. Tuttavia, nella pratica, può accadere che un aereo attenda qualche minuto per permettere a un passeggero in ritardo di salire, recuperando poi il tempo perso durante il volo.

Ryanair consiglia ai propri clienti di presentarsi al banco del check-in o all’accettazione bagagli almeno due ore prima del volo e di raggiungere il gate di imbarco almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. Queste indicazioni sono pensate per evitare disagi sia ai passeggeri che all’equipaggio.

L’episodio che ha coinvolto Paolo Ruffini sembra essere stato gestito con grande professionalità dall’attore stesso, che ha saputo trasformare un inconveniente in un momento di empatia e umanità. La sua umiltà e il suo modo di affrontare la situazione hanno ricevuto apprezzamenti sia da parte dei passeggeri presenti sul volo che dagli utenti online.

Non è raro che episodi simili vengano condivisi sui social network, dove spesso si trasformano in occasioni per raccontare storie divertenti o per riflettere su situazioni quotidiane. In questo caso, il video pubblicato su TikTok ha messo in luce il lato umano di un personaggio pubblico come Ruffini, mostrando come anche una celebrità possa trovarsi in situazioni comuni e affrontarle con sensibilità.

L’evento ha anche sollevato interrogativi sulle politiche delle compagnie aeree riguardo ai ritardi dei passeggeri. Sebbene le regole siano rigide, episodi come questo dimostrano che può esserci flessibilità in determinate circostanze. Tuttavia, è sempre consigliabile seguire le indicazioni fornite dalle compagnie per evitare problemi e garantire una partenza puntuale



