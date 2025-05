Sale sul tetto del capannone, ma la struttura cede e precipita nel vuoto: morto 74enne nel Mantovano

Un uomo di 74 anni è caduto da diversi metri mentre controllava il tetto di un capannone a Pegognaga. Intervenuti soccorsi e autorità per chiarire l’incidente. Questa mattina, mercoledì 14 maggio, un incidente sul lavoro ha stroncato la vita di un uomo di 74 anni a Pegognaga, in provincia di Mantova.





Intorno alle 11:45, il 74enne è precipitato dal tetto di un capannone lungo la strada Argine Zara, cadendo da un’altezza di diversi metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che lo hanno rianimato sul posto, l’anziano è purtroppo deceduto poco dopo.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, l’uomo si sarebbe arrampicato sul tetto per controllare lo stato della copertura dopo il maltempo dei giorni precedenti. All’interno del capannone erano stoccate alcune rotoballe e il 74enne avrebbe notato una pozza d’acqua, decidendo così di ispezionare la struttura dall’alto. Tuttavia, la copertura non ha retto il peso e ha ceduto, causando la caduta fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Inoltre, i tecnici dell’Ats Valpadana hanno avviato le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, dato che si tratta presumibilmente di un incidente legato all’attività lavorativa.

La comunità di Pegognaga è scossa da questa tragedia che sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per chi, come il 74enne, si espone a rischi anche in età avanzata. Le indagini proseguono per fare piena luce sulle cause e le responsabilità dell’incidente.