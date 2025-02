Sanremo 2025, Giorgia in lacrime: il pubblico urla “Hai vinto tu!” e svela il retroscena

Le lacrime di Giorgia sul palco dell’Ariston hanno commosso tutti. Il pubblico si schiera con la cantante, ma c’è anche un velo di delusione.





Il Festival di Sanremo 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, ma anche momenti di grande commozione. Tra questi, le lacrime di Giorgia, che non è riuscita a trattenere l’emozione subito dopo il verdetto finale. La cantante romana, che si è esibita con il brano La cura per me, era tra i favoriti per la vittoria, ma ha dovuto accontentarsi di un premio secondario, scatenando una pioggia di reazioni tra il pubblico e sui social.

La classifica finale della 75esima edizione del Festival ha sorpreso molti, lasciando spazio a polemiche e malumori. Achille Lauro e Giorgia, che nelle serate precedenti si erano posizionati nella top 5, non sono riusciti a raggiungere il podio. Questo risultato ha suscitato fischi e grida di disapprovazione da parte del pubblico dell’Ariston, che si è apertamente schierato con la cantante romana.

Dal pubblico si sono levati cori come: “Hai vinto tu!”, un chiaro segno dell’affetto e del sostegno nei confronti di Giorgia. Sui social, molti utenti hanno definito questa edizione del Festival come “un disastro” e “la peggiore classifica di sempre”. Un utente ha commentato: “Un talento come Giorgia meritava di più. È stato un Festival da dimenticare!”.

Perché Giorgia ha pianto?

Durante la serata finale, Giorgia ha ricevuto il premio Tim, un riconoscimento assegnato grazie ai voti del pubblico tramite l’app dell’azienda di telecomunicazioni. Nonostante il sorriso sfoggiato al momento della premiazione, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime subito dopo.

Le sue lacrime, visibili mentre lasciava il palco, sono state interpretate come una miscela di commozione e, forse, anche di delusione. L’affetto del pubblico, che ha continuato a sostenerla con grida e applausi, ha sicuramente toccato il cuore dell’artista. Tuttavia, è probabile che Giorgia abbia sentito il peso di un risultato che non rispecchiava le aspettative.

Non va dimenticato che Giorgia è una delle voci più amate della musica italiana e che ha già trionfato al Festival di Sanremo nel 1996 con il brano Come saprei. La canzone, scritta insieme a Eros Ramazzotti e altri grandi nomi della musica italiana, rimane una delle sue performance più iconiche.

Quest’anno, però, le cose sono andate diversamente. Nonostante la delusione per il risultato, Giorgia ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza artistica e la capacità di emozionare il pubblico con la sua voce unica e il suo stile inconfondibile.

Le polemiche sulla classifica finale continuano a infiammare i social. Molti utenti si sono detti delusi dai risultati, sostenendo che artisti come Giorgia e Achille Lauro meritassero posizioni più alte. “Il Festival di Sanremo sta perdendo credibilità. Come si fa a ignorare un’artista del calibro di Giorgia?”, ha scritto un fan su X.

Al di là delle polemiche, resta il fatto che Giorgia ha saputo conquistare il cuore del pubblico, che l’ha sostenuta fino all’ultimo. Il suo brano La cura per me ha confermato la sua capacità di emozionare e la sua presenza scenica, rendendola una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

gli occhi pieni di lacrime, la platea in piedi che grida “hai vinto”

Giorgia è il Festival di Sanremo 2025#sanremo2025 pic.twitter.com/SYM4I3TX0c — isabella insolia (@isainsolia) February 16, 2025